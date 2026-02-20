Chiavari, il consigliere regionale Garibaldi (Lega) azzannato da un lupo

Brutta avventura per il vicecapogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Liguria Sandro Garibaldi (Lega) che è stato azzannato da un lupo alla mano nel pressi della sua abitazione sulle alture di Chiavari. L’uomo, sentendo, le pecore belare, ha trovato un lupo che stava sbranando un capo del gregge.Nel tentativo di salvare l’animale è stato morso dal lupo a una mano. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Lavagna per essere medicato: per lui 10 punti di sutura.

Informazioni sull'autore del post