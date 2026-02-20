Aeroporto di Genova, nuovo volo diretto per Salerno

Si arricchisce l’offerta di voli nazionali dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Dal sarà attivo un nuovo collegamento con l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta di accesso privilegiata a una delle principali destinazioni turistiche d’Italia. Aeroitalia, compagnia aerea italiana, è presente nello scalo del capoluogo ligure con una base operativa che ospita due ATR 72-600 da 68 posti e, complessivamente, circa 20 membri dell’equipaggio.

Per la nuova rotta Aeroitalia metterà a disposizione dei passeggeri un Embraer 190 da 100 posti, con tariffe a partire da 39,99 euro. Due le frequenze settimanali: partenza da Genova il giovedì e la alle ore 15.30 e ritorno da Salerno nelle medesime giornate alle ore 13.10.

L’annuncio del nuovo collegamento rafforza la presenza di Aeroitalia nello scalo del capoluogo ligure dopo la partenza del volo per Roma Fiumicino (due voli al giorno dal lunedì al venerdì e un volo il e la ) e il recente annuncio di due nuove rotte per la Sardegna nella stagione estiva 2026 (Alghero e Olbia).

“Un nuovo collegamento con un aeroporto a servizio del Cilento, una delle destinazioni tra le più attrattive per il turismo in Italia è un importante risultato che siamo felici di mettere a disposizione dei viaggiatori – ha dichiarato Enrico Musso, Presidente Aeroporto di Genova. – Questo nuovo collegamento diretto con l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento rafforza il network di destinazioni servite dallo scalo di Genova e il suo ruolo tra gli scali aeroportuali italiani, oltre a consolidare l’investimento di Aeroitalia sul Genova City Airport”.

Per Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia: “Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare il nuovo collegamento tra Genova e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. Con questa rotta, Aeroitalia conferma la sua missione di offrire soluzioni di mobilità efficienti e di qualità, creando nuove opportunità sia per il turismo sia per il tessuto economico dei territori serviti. Riteniamo che rafforzare queste connessioni sia fondamentale per favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle reciproche eccellenze italiane, promuovendo viaggi accessibili e confortevoli per tutti i passeggeri”.

