Il Comitato spontaneo del quartiere della Foce denuncia Genova Antifascista contro le manifestazioni contro Casa Pound

Il Comitato spontaneo residenti del quartiere della Foce a Genova ha denunciato in Procura Genova Antifascista e richiesto il Daspo per le persone identificate. “La nascita del Comitato spontaneo residenti Foce – formazione apartitica e apolitica di cittadini residenti nel quartiere eponimo, che si pone come obbiettivo il ritorno al sereno svolgersi della vita degli abitanti – è derivata dal protrarsi di una situazione senz’altro già nota”.

Alla luce dei fatti denunciati, il Comitato ha chiesto all’Autorità giudiziaria di valutare l’adozione di misure cautelari nei confronti degli eventuali responsabili, tra cui il divieto di avvicinamento alla sede associativa e alle abitazioni dei residenti, nonché il divieto di partecipazione a manifestazioni nel quartiere. È stata inoltre sollecitata la possibilità di segnalare al sindaco l’adozione di misure preventive, incluso il ricorso al cosiddetto Daspo urbano.

La richiesta del Comitati residente mira a: evitare la reiterazione di condotte intimidatorie e moleste da parte dei soggetti identificati come responsabili dei disordini; tutelare la vivibilità e la sicurezza del quartiere, che i residenti ritengono compromesse dalle periodiche manifestazioni di protesta organizzate dal gruppo “Genova Antifascista” contro la sede di Casapound in via Montevideo.

.

Informazioni sull'autore del post