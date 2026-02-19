Genova Politica

Il Comitato spontaneo del quartiere della Foce denuncia Genova Antifascista contro le manifestazioni contro Casa Pound

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Comitato spontaneo residenti del quartiere della Foce a Genova ha denunciato in Procura Genova Antifascista e richiesto il Daspo per le persone identificate. “La nascita del Comitato spontaneo residenti Foce – formazione apartitica e apolitica di cittadini residenti nel quartiere eponimo, che si pone come obbiettivo il ritorno al sereno svolgersi della vita degli abitanti – è derivata dal protrarsi di una situazione senz’altro già nota”.

Alla luce dei fatti denunciati, il Comitato ha chiesto all’Autorità giudiziaria di valutare l’adozione di misure cautelari nei confronti degli eventuali responsabili, tra cui il divieto di avvicinamento alla sede associativa e alle abitazioni dei residenti, nonché il divieto di partecipazione a manifestazioni nel quartiere. È stata inoltre sollecitata la possibilità di segnalare al sindaco l’adozione di misure preventive, incluso il ricorso al cosiddetto Daspo urbano.

La richiesta del Comitati residente mira a: evitare la reiterazione di condotte intimidatorie e moleste da parte dei soggetti identificati come responsabili dei disordini; tutelare la vivibilità e la sicurezza del quartiere, che i residenti ritengono compromesse dalle periodiche manifestazioni di protesta organizzate dal gruppo “Genova Antifascista” contro la sede di Casapound in via Montevideo.

.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Politica

Alla Festa di Rifondazione a Savona si parla di Sanità

Posted on Author Redazione

Savona. Questa sera, alle 20.30, presso il palco dibattiti-concerti della Festa provinciale di Rifondazione Comunista nei giardini di Zinola, si parlerà di sanità pubblica e degli effetti che le politiche governative hanno avuto e hanno sul territorio savonese. Interverranno Marco Ravera capogruppo “Rete a Sinistra – Savona che vorrei” Comune di Savona, Rosa Rinaldi segreteria […]
Politica

L’assessore regionale, Benveduti: “Martedì mattina saremo al fianco degli operatori economici che sfileranno per Genova per manifestare contro il blocco del sistema autostradale ligure”

Posted on Author Redazione

L’assessore regionale, Benveduti, commenta la mancata manifestazione in programma a Roma il 22 luglio “Salviamo Genova e la Liguria”: “In uno stato democratico, è importante che venga riconosciuto sempre il diritto a manifestare, ovviamente pacificamente, il proprio dissenso. Ancor più importante se a farlo sono poi associazioni nazionali riconosciute, rappresentative del ‘sentiment’ del territorio. Negare […]
Economia Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

51 milioni dal Fondo di Garanzia per il Turismo Ligure

Posted on Author Redazione

“Ritengo ottima la notizia che gli alberghi e i ristoranti della Liguria al giugno 2025 abbiano registrato oltre 51 milioni di nuovi finanziamenti dal Fondo di garanzia per le Pmi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con 354 domande accolte. Questi finanziamenti agevolati sono la conferma dell’attenzione che il Governo pone nei confronti del […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *