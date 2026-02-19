Frana di Genova, ancora in corso le verifiche di agibilità

Cronaca Genova In Primo Piano

 I residenti del condominio di via Napoli 72 non potranno ancora rientrare nelle proprie abitazioni dopo il cedimento del muro dell’ex Caserma Gavoglio, questo pomeriggio interessata da un nuovo cedimento.
I tecnici della Pubblica incolumità e della Protezione civile comunale stanno lavorando per verificare l’agibilità del condominio, dove al momento non sarà ancora possibile rientrare per motivi di sicurezza.

Domattina, insieme ai vigili del fuoco, i residenti potranno rientrare brevemente nelle abitazioni per recuperare oggetti personali.

Il Pronto intervento sociale si è attivato trovando una collocazione in strutture alberghiere ai sei nuclei familiari, tutti composti da adulti, che ne hanno fatto richiesta.

