Frana di Arenzano, verso una soluzione condivisa: il Consiglio della Città Metropolitana approva l’atto di indirizzo

Il Consiglio metropolitano ha approvato mercoledì 18 febbraio l’atto di indirizzo sul progetto della galleria paramassi alla località Pizzo, impegnando la Sindaca ad attivarsi presso ANAS, Regione Liguria e i Ministeri competenti per riaprire un tavolo di confronto e arrivare a una soluzione realmente condivisa.
L’atto nasce dalle osservazioni tecniche incaricate dal Comune di Arenzano e richiama la necessità di una valutazione più ampia e approfondita rispetto al progetto attualmente proposto ￼ ￼
Al centro del dibattito, l’efficacia complessiva dell’opera rispetto alla messa in sicurezza dell’intero versante e del territorio sottostante, anche alla luce del recente evento franoso del 25 gennaio scorso.
L’obiettivo condiviso è uno: riaprire il dialogo istituzionale per individuare un intervento realmente risolutivo, efficace e sostenibile per Arenzano e per l’intero territorio metropolitano.