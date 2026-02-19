Frana di Arenzano, verso una soluzione condivisa: il Consiglio della Città Metropolitana approva l’atto di indirizzo

Posted on

I fiori di Sanremo hanno incantato la prestigiosa cerimonia di consegna dei premi Nobel a Stoccolma. 20.000 steli, 6 quintali di verde ornamentale e una varietà unica di fiori e fronde hanno decorato la sala dei Concerti, rendendo omaggio al legame profondo tra Alfred Nobel e la Liguria. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's […]