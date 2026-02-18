Genova, 47enne nei guai: aveva in tasca pastigli di Rivotril e un cutter

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 47 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo che, durante un controllo, lo hanno trovato con cinque compresse di Rivotril. In tasca aveva anche un cutter. Il Rivotril è uno psicofarmaco utilizzato solitamente come ansiolitico e antiepilettico. Se assunto con l’alcol però, può dare effetti simili a quelli dell’eroina. Il suo costo di soli 5 euro a pastiglia lo rende particolarmente richiesto come surrogato dell’eroina.

