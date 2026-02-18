Genova, 47enne nei guai: aveva in tasca pastigli di Rivotril e un cutter

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 47 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo che, durante un controllo, lo hanno trovato con cinque compresse di Rivotril. In tasca aveva anche un cutter. Il Rivotril è uno psicofarmaco utilizzato solitamente come ansiolitico e antiepilettico. Se assunto con l’alcol però, può dare effetti simili a quelli dell’eroina. Il suo costo di soli 5 euro a pastiglia lo rende particolarmente richiesto come surrogato dell’eroina.
Articoli correlati
Aggredisce il rivale con cui ha una ex fidanzata in comune: identificato 20 enne di origine rumena
Rissa alla stazione ferroviaria di Savona tra un 20enne di origine marocchina e un coetaneo di origine rumena. La causa, una rivalità per una ex fidanzata in comune. Secondo la ricostruzione dei fatti è stato il giovane rumeno ad aggredire il rivale con calci e pugni non appena lo ha riconosciuto. Il magrebino, una volta […]
Alassio, implementati i controlli nel territorio
Deferito al Tribunale dei minori un ragazzo responsabile del reato di interruzione di servizio di pubblica necessità Alassio. Il commissariato di Alassio ha implementato l’attività di controllo del territorio coordinati dalla dottoressa Gilda Pirrè con particolare attenzione alle vie dello shopping e le spiagge. Sono ripresi i controlli nella Stazione Ferroviaria di Alassio e sono stati sottoposti […]
Ceriale, oggi alle 15 i funerali di Giuseppe Romano, papà del sindaco Luigi
Aveva 89 anni Si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale dei San Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale i funerali di Giuseppe Romano, papà del sindaco Luigi Romano mancato all’età di 89 anni. Molto conosciuto a Ceriale ma anche a Borghetto e Loano: uno dei tanti che negli anni del dopoguerra è emigrato da […]