Unige in lutto: è morta la Prof.ssa Augusta Molinari

Il mondo accademico e universitario è in lutto per la morte della Prof.ssa Augusta Molinari. Aveva insegnato Storia Contemporanea alle facoltà di Scienze della Comunicazione e della Formazione dell’Università di Genova. Ha fatto parte della redazione delle riviste “Movimento operaio e socialista”, “Ventesimo secolo”, “Quaderni di storia contemporanea”, ed stata inoltre membro del comitato scientifico della rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe” e direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età Contemporanea di Savona e dell’Archivio storico della Camera del lavoro savonese.E’ stata tra i fondatori dell’Archivio Ligure della scrittura popolare e ha partecipato come membro del comitato scientifico. Dal 2003 al 2009 è stata presidente del corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università di Genova e ha fatto parte del collegio docenti del dottorato di Scienze sociali dell’Università di Genova. Scrittrice, ha pubblicato molteplici volumi storici.

Informazioni sull'autore del post