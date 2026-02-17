Cronaca Genova

Scontri Genoa-Inter: arrestati altri 4 ultras

Nelle prime ore della mattinata personale della Digos della Questura di Genova ha eseguito 4 ordinanze cautelari di arresti domiciliari emesse dal gip presso il Tribunale di Genova a carico di quattro cittadini italiani residenti nel territorio, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, ritenuti responsabili dei disordini avvenuti domenica 14 dicembre poco prima di Genoa-Inter.I quattro sono ultras del tifo genoano frammisti ad alcuni elementi del tifo napoletano.  Tra i reati contestati quello di travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso nonché la violazione della normativa in materia di manifestazioni sportive.
Durante i tafferugli alcuni ultras avevano posto in essere condotte violente nei confronti delle Forze dell’Ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico a tutela del settore riservato alla tifoseria ospite.  Gli arrestati, indagati per i reati di travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento, sono stati associati presso le Case Circondariali di Marassi e Alessandria.

