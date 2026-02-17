Attualità

Sarzana, Carnevale 2026: sfilate carri allegorici del 14-15-17 febbraio, le disposizioni della Municipale

Con Ordinanza n. 35  febbraio 2025  il Corpo di Polizia Locale ha emesso nuova disciplina della circolazione.

  • 14 Febbraio 2026 Quartiere Marinella:
    • nella Via Giovanni XXII  nel tratto compreso tra la strada di accesso al Borgo e la Via Parma:
      • dalle ore 13:30 a fine manifestazione divieto si sosta e transito veicolare;
  • 15 Febbraio 2026 Quartiere Centro Storico:
    • nella Via Marconi:
      • dalle ore 13:00 alle ore 19:30 divieto di sosta veicolare su ambo i lati della carreggiata;
    • nella piazza Garibaldi nelle aree di carico scarico merci:
      • dalle ore 13:00 a fine Manifestazione: divieto di sosta veicolare.

Percorso nel Centro Storico
Transito in senso contrario di marcia nella Via G. Marconi a seguire Via I. Landinelli, Piazza Garibaldi con ritorno in senso contrario di marcia nella Via I. Landinelli e rientro nella Piazza G. Matteotti da Via G. Marconi.

  • 17 Febbraio 2026 Quartiere Centro Storico/Trinità:
    • nella Via A. Moro incrocio Piazza Caduti di Via Fani lato monte:
      • dalle ore 14:00 a passaggio carri allegorici: divieto di sosta in n. 3 stalli.
    • nella Via Paganino da Sarzana sull’intersezione con il Viale della Pace:
      • dalle ore 14:00 a passaggio carri allegorici: divieto di sosta veicolare in n. 5 stalli.
    • nella Via G. Marconi:
      • dalle ore 13:00 alle ore 19:30: divieto di sosta veicolare su ambo i lati della carreggiata.
    • nella Piazza G. Garibaldi nelle aree di carico scarico merci:
      • dalle ore 13:00  a fine manifestazione: divieto di sosta veicolare.

Percorso
Via Variante Cisa, rotatoria Basko con transito in senso contrario allo scopo di accedere  nella Via Pecorina, a seguire Piazza Caduti di Via Fani, Via A. Moro, transito in senso contrario di marcia nella Via Paganino nel Viale della Pace e Piazza Martiri della Libertà, a seguire Via B.P.U. Muccini, accesso da Piazza San Giorgio nel Centro Storico con arrivo in Piazza G. Matteotti.

Percorso nel Centro Storico
Transito in senso contrario di marcia nella Via G. Marconi a seguire Via I. Landinelli, Piazza Garibaldi con ritorno in senso contrario di marcia nella Via I. Landinelli e rientro nella Piazza G. Matteotti da Via G. Marconi.

I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente.

