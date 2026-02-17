Sarzana, Carnevale 2026: sfilate carri allegorici del 14-15-17 febbraio, le disposizioni della Municipale

Con Ordinanza n. 35 febbraio 2025 il Corpo di Polizia Locale ha emesso nuova disciplina della circolazione.
- 14 Febbraio 2026 Quartiere Marinella:
- nella Via Giovanni XXII nel tratto compreso tra la strada di accesso al Borgo e la Via Parma:
- dalle ore 13:30 a fine manifestazione divieto si sosta e transito veicolare;
- 15 Febbraio 2026 Quartiere Centro Storico:
- nella Via Marconi:
- dalle ore 13:00 alle ore 19:30 divieto di sosta veicolare su ambo i lati della carreggiata;
- nella piazza Garibaldi nelle aree di carico scarico merci:
- dalle ore 13:00 a fine Manifestazione: divieto di sosta veicolare.
Percorso nel Centro Storico
Transito in senso contrario di marcia nella Via G. Marconi a seguire Via I. Landinelli, Piazza Garibaldi con ritorno in senso contrario di marcia nella Via I. Landinelli e rientro nella Piazza G. Matteotti da Via G. Marconi.
- 17 Febbraio 2026 Quartiere Centro Storico/Trinità:
- nella Via A. Moro incrocio Piazza Caduti di Via Fani lato monte:
- dalle ore 14:00 a passaggio carri allegorici: divieto di sosta in n. 3 stalli.
- nella Via Paganino da Sarzana sull’intersezione con il Viale della Pace:
- dalle ore 14:00 a passaggio carri allegorici: divieto di sosta veicolare in n. 5 stalli.
- nella Via G. Marconi:
- dalle ore 13:00 alle ore 19:30: divieto di sosta veicolare su ambo i lati della carreggiata.
- nella Piazza G. Garibaldi nelle aree di carico scarico merci:
- dalle ore 13:00 a fine manifestazione: divieto di sosta veicolare.
Percorso
Via Variante Cisa, rotatoria Basko con transito in senso contrario allo scopo di accedere nella Via Pecorina, a seguire Piazza Caduti di Via Fani, Via A. Moro, transito in senso contrario di marcia nella Via Paganino nel Viale della Pace e Piazza Martiri della Libertà, a seguire Via B.P.U. Muccini, accesso da Piazza San Giorgio nel Centro Storico con arrivo in Piazza G. Matteotti.
Percorso nel Centro Storico
I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente.