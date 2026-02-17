Genova Politica

Regione Liguria, Bozzano (Noi Moderati): «Più sostegno regionale a tutte le famiglie colpite da Alzheimer»

Il Consiglio regionale ha approvato oggi l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere regionale di Noi Moderati Alessandro Bozzano, per incrementare il sostegno dei malati di Alzheimer e di tutte le forme di demenza totalmente invalidanti.

Attualmente i contributi Long Term Care (LTC) dell’INPS prevedono un sostegno economico fino a 1.800 euro mensili per ricoveri in RSA, ma sono riservati esclusivamente a iscritti o pensionati delle gestioni previdenziali dell’Istituto, escludendo molte famiglie che affrontano lo stesso dramma sanitario ed economico.

«Non possiamo accettare che il diritto al sostegno dipenda da un’iscrizione previdenziale – dichiara Alessandro Bozzano –. La Liguria deve essere una comunità che non lascia sole le famiglie davanti a patologie che annientano la persona e mettono in ginocchio interi nuclei familiari».

L’atto approvato impegna Regione affinché la programmazione del nuovo Piano socio sanitario integrato 2027/2030 sia concentrata ad attività e servizi dedicati a una più completa presa in carico delle persone con disturbi cognitivi.

«Questo provvedimento – aggiunge – è un primo passo concreto verso un welfare regionale più equo, capace di intervenire dove il bisogno è più grave e non più rinviabile».

Con questa approvazione, la Regione compie un passo significativo per rafforzare la rete di protezione sociale e offrire un aiuto concreto a chi affronta ogni giorno il peso umano ed economico di patologie gravemente invalidanti.

