Presentata la 63°edizione del Trofeo Laigueglia

. Il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria rappresenta, e lo fa da decenni, un punto di riferimento nel panorama del ciclismo professionistico italiano e internazionale. Anche per il 2026 la classica ligure si conferma tra i primi grandi momenti di confronto della stagione in Italia, richiamando al via alcune delle squadre più competitive del circuito mondiale.

L’attesa che accompagna ogni edizione non si smentisce neppure quest’anno: i contenuti della 63ª edizione sono stati presentati martedì 17 febbraio alla Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari a Genova, nel corso dell’evento ufficiale dedicato alla corsa.

Presenti la vicepresidente e assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, il sindaco del Comune di Laigueglia, Giorgio Manfredi, il sindaco del Comune di Albenga, Riccardo Tomatis, il direttore di ExtraGiro Race Marco Selleri e, in collegamento, il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico on. Roberto Pella. Presenti anche il Responsabile Soci e Consumatori Coop Liguria Andrea Mantero, il presidente ACSI Ciclismo Nazionale Emiliano Borgna, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Savona Commissario Pino Fusco, il consigliere nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia Sergio Zampieri, il Presidente FCI Genova Renato Agostino Callà e gli organizzatori del Giro dell’Appennino.

Sono passati più di sessant’anni da quando il Trofeo Laigueglia è nato, nel 1964, ma rappresenta ancora un evento sportivo di livello internazionale, molto partecipato e atteso dal pubblico ligure e fiore all’occhiello di un territorio che ha sempre vissuto con entusiasmo il proprio amore per il ciclismo. Mercoledì 4 marzo 2026, le strade del borgo di Laigueglia, stretto tra Capo Mele e Capo Santa Croce, e di Albenga, la “Città delle cento torri”, torneranno a essere animate da appassionati, addetti ai lavori e operatori del settore, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel calendario ciclistico di inizio stagione.

Una competizione che non è soltanto evento sportivo, ma leva concreta per attivare economia, promozione territoriale e sensibilizzazione verso stile di vita attivo e mobilità quotidiana sostenibile.

La partecipazione al 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria sarà di grande spessore: sono attese al via 24 squadre, tra cui ben 9 formazioni World Tour, la «serie A» del ciclismo internazionale, oltre a ben 10 team Professional e 5 Continental, provenienti da 13 Paesi.

Il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, terza edizione della sfida, coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico, tra i migliori team ciclistici italiani e internazionali, inserita nel circuito ProSeries e nel calendario UCI Europe Tour, che riguarda 35 gare, 23 maschili e 12 femminili, in 17 Regioni italiane.

Tra i partner che sostengono la gara, oltre al title sponsor Coop Liguria, impresa distributiva presente in Liguria e in Basso Piemonte con oltre 50 punti vendita, 2.700 occupati e quasi 400 mila Soci, spiccano Suzuki, Massigen, Acqua Eva, Caffè Borbone, Icose Spa, Ditta F.lli Garofalo e Diamant DMT.

Il percorso di 192 km con 2900 metri di dislivello unirà alcuni aspetti della tradizione a significative novità che rappresentano delle «chicche» sia dal punto di vista sportivo che per la promozione delle opportunità offerte dal territorio per il cicloturismo e la mobilità quotidiana.

Per la prima volta si prende il via da Albenga, con partenza ufficiale in via Enrico d’Aste, adiacente a Piazza San Michele, e villaggio di partenza in Piazza del Popolo, nell’ottica di una sinergia che, come avviene nelle grandi manifestazioni sportive internazionali, consente alle amministrazioni locali di fare sistema e condividere risorse e opportunità per garantire la continuità dei grandi appuntamenti come il Trofeo Laigueglia.

Dopo un primo passaggio a Laigueglia, la corsa affronta in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per poi attraversare Imperia e affrontare – novità – la Cipressa, iconica salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e picchi oltre il 7%).

Un’altra novità è rappresentata dall’ingresso del gruppo per 12,6 km sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, premiata con il Green Road Award 2025 e realizzata sull’ex tracciato ferroviario costiero. Un’infrastruttura simbolo della mobilità sostenibile ligure, oggi riferimento per il cicloturismo e per gli spostamenti quotidiani a basso impatto. La sua presenza nel tracciato rafforza il legame tra grande ciclismo, promozione del territorio e valorizzazione delle reti ciclabili.

Si affrontano poi Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele a ritroso, fino a raggiungere Laigueglia per una prima scalata di Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa si affrontano Testico (7 km, pendenza 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza 5,2%) prima di scendere a Villanova d’Albenga e tornare a Laigueglia, imboccando in via Monaco il circuito di Colla Micheri, la salita decisiva, che si ripete nel finale per tre volte. Il traguardo a Laigueglia è in Corso Badarò, un ritorno alla tradizione in riva al mare del bel borgo ligure.

Nel 2025 a vincere a Laigueglia è stato il talento spagnolo Juan Ayuso, ottimo atleta che ha scritto il proprio nome in un albo d’oro di prestigio che vede anche i nomi di Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Armstrong, Bartoli, Ballan e Pozzato, l’unico a vincerla tre volte.

Tra i corridori inseriti nell’elenco iscritti 2026 figurano Scaroni, Velasco, Tiberi, Rota, Morgado, Hirschi, Storer, Gregoire, Powless, Poels, Cosnefroy, Covi, Gaudu, Finn, Torres, Omrzel e Widar.

La macchina organizzativa del Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, per il quale il Comune di Laigueglia è detentore del marchio registrato, è affidata a ExtraGiro Race, gruppo sportivo presieduto da Marco Selleri e già incaricato dell’organizzazione tecnica della manifestazione nel 2023 e nel 2024. Tra le gare realizzate negli ultimi anni dal gruppo, anche l’organizzazione dei Campionati del Mondo di ciclismo 2020 in Emilia-Romagna e l’assegnazione di nove titoli italiani in diverse discipline.

“Il ritorno del Trofeo Laigueglia, storica semiclassica della Riviera di Ponente, segna come da tradizione l’avvio della stagione del ciclismo professionistico su strada in Italia – commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport, Simona Ferro. – I partecipanti attraverseranno luoghi simbolo della Liguria, con alcune interessanti novità che rafforzano il legame tra sport e promozione del territorio. Siamo certi che anche quest’anno il Trofeo Laigueglia saprà regalare uno spettacolo agonistico di alto livello ai tanti appassionati delle due ruote, valorizzando al contempo l’aspetto sportivo e le bellezze della nostra regione”.

“Da 63 anni il Trofeo Laigueglia rappresenta l’evento sportivo d’eccellenza del nostro borgo – aggiunge il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi – e il debutto della stagione agonistica . Fondamentale innovazione di questa edizione è la partnership tra i Comuni di Laigueglia e Albenga per mantenere l’elevato livello della manifestazione e, in prospettiva, per migliorare la promozione turistica del nostro territorio valorizzando le diversità paesaggistiche e storiche, creando una rete che renda il Trofeo Laigueglia ed il nostro comprensorio sempre più attrattivi per amanti dello sport e turisti. Seguendo le linee guida della Regione Liguria, il nostro Comune sposa questa visione per promuovere un’offerta turistica realmente competitiva e attrattiva”.

“La partenza da Albenga del 63° Trofeo Laigueglia – dichiara il sindaco del Comune di Albenga, Riccardo Tomatis – rappresenta per la nostra città un motivo di grande orgoglio e un’importante occasione di visibilità internazionale. Questa manifestazione, che da oltre sessant’anni porta sulle strade liguri il meglio del ciclismo mondiale, non è soltanto un evento sportivo di altissimo livello, ma un volano concreto di promozione territoriale, sviluppo economico e diffusione di una cultura della mobilità sostenibile. Accogliere atleti, squadre e appassionati provenienti da tutto il mondo significa rafforzare il ruolo della Liguria come terra di sport, bellezza e accoglienza, in stretta sinergia con Laigueglia e con tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione. Il centro cittadino diventerà il cuore pulsante della manifestazione, con il villaggio di partenza in Piazza del Popolo e la partenza ufficiale degli atleti da Piazza San Michele, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente e partecipata. Il Trofeo Laigueglia si inserisce in un mese particolarmente ricco per lo sport e per il ciclismo, che vedrà Albenga protagonista anche con eventi di livello internazionale come la XCO Coppa Città di Albenga valida come prova di coppa del mondo juniores e con il passaggio della Milano-Sanremo.

Un percorso che conferma la nostra città come luogo capace di investire con convinzione nei grandi eventi sportivi, riconoscendone il ruolo strategico per la promozione turistica e per lo sviluppo del territorio”.

“Il Trofeo Laigueglia è tra le corse più antiche e impegnative di inizio stagione – ha detto il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, on. Roberto Pella -. Il ciclismo rappresenta un importante volano per far conoscere le nostre bellezze storiche e paesaggistiche, dal mare alle montagne, valorizzando al tempo stesso momenti di comunità e di ‘polis’ che caratterizzano eventi di questa portata.

La gara è inserita nella Coppa Italia delle Regioni, attraverso cui si confrontano i migliori corridori e si valorizza il talento italiano in un contesto internazionale. Come LCP sosteniamo il progetto anche sul piano della produzione televisiva e dell’hospitality, con standard organizzativi sempre più elevati e un ciclismo vicino ai cittadini.

Ringrazio i sei Ministeri che accompagnano la Coppa Italia delle Regioni, insieme alla Conferenza delle Regioni e a Unioncamere, in una sinergia che coinvolge istituzioni, imprese, organizzatori e società sportive. La Liguria si conferma terra di sport e di ciclismo: ci vediamo a Laigueglia e Albenga per una giornata di grande sport e partecipazione”.

“Il percorso 2026 presenta novità tecniche significative – spiega il presidente di ExtraGiro Race, Marco Selleri -, pensate per rendere la gara ancora più attrattiva sotto il profilo sportivo e spettacolare. Organizzare eventi di questo livello è sempre più complesso: per questo diventano fondamentali le sinergie tra istituzioni e organizzatori, così da garantire continuità a una tradizione che rappresenta un patrimonio per il ciclismo italiano. Anche quest’anno al via ci saranno squadre di primissimo piano e un mix di corridori affermati e giovani di grande prospettiva”.

Informazioni sull'autore del post