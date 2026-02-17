Agenda Cultura e Spettacoli Genova

Genova, si chiude oggi la settimana di Carnevale

Posted on Author Redazione
 Questo pomeriggio, nel giorno del martedì grasso, si chiudono ufficialmente le iniziative del Carnevale nel centro città con il Carnevale Sociale del Centro, realizzato nell’ambito del Progetto di Comunità del Comune di Genova.
Alle 15 è prevista la partenza dei cortei dai quartieri del Molo, piazza della Nunziata e Lagaccio. I percorsi confluiranno nel cuore della città, dove, alle 16.30, piazza Matteotti ospiterà la festa finale: un momento collettivo di musica, danza, performance e incontro aperto a tutta la cittadinanza. Murghe, busker, artisti di strada, danzatori, bande musicali e giocolieri animeranno i cortei e la piazza, trasformando il Carnevale in uno spazio condiviso di immaginazione e partecipazione.
«Sarà un pomeriggio di festa all’insegna dell’inclusione, della spensieratezza e della creatività di tutte e tutti per vivere gli spazi pubblici come luoghi di partecipazione e di espressione collettiva – dichiara l’assessora al Welfare, Cristina Lodi – le iniziative del Progetto di Comunità del Comune di Genova rivolgono una grande attenzione al rafforzamento delle reti sociali, delle relazioni tra persone che sono un’infrastruttura sociale di comunità imprescindibile e che abbiamo il compito di supportare e valorizzare anche con iniziative ludiche e di intrattenimento».
Il tema, “Arrivano i mostri – spariscono le paure”, utilizza il linguaggio simbolico tipico delle rappresentazioni per l’infanzia per parlare a tutta la comunità. I mostri diventano figure immaginarie attraverso cui dare forma a ciò che spesso resta invisibile: paure, tensioni, preoccupazioni che attraversano il nostro tempo e che colpiscono tanto i bambini quanto gli adulti.

