Attualità Genova

Genova, radura della memoria: iniziate le operazioni per la messa a dimora delle piante in vaso

Posted on Author Redazione Comment(0)
Hanno preso avvio nei giorni scorsi in via Fillak i lavori per la messa a dimora in terra delle 43 piante della Radura della Memoria, il luogo simbolico situato sotto il Ponte San Giorgio che ricorda le 43 Vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.
Dopo la rimozione della pedana lignea di copertura, i tecnici Aster hanno avviato le verifiche sullo stato fitosanitario degli esemplari presenti: prima di procedere con l’espianto, è in corso una valutazione puntuale per stabilire quali piante possano essere ricollocate in piena terra, in condizioni più favorevoli allo sviluppo, e quali invece debbano essere sostituite perché non idonee alla messa a dimora.
L’intervento, con una durata prevista di circa 30 giorni e concentrato sulla zona centrale della Radura della Memoria, rientra nel percorso di riqualificazione complessiva di tutta l’area, dove si prevede la realizzazione una struttura di legno più duratura con la collocazione delle 43 piante in una grande fioriera ad anello sottostante la pedana.
Il completamento dell’opera è previsto entro l’inizio dell’estate.
«La messa a dimora delle 43 piante, in ricordo delle 43 Vittime del crollo del ponte Morandi, era prevista dal progetto definitivo della Radura della Memoria realizzato dall’RTP guidato dall’architetto Boeri secondo le indicazioni del Comitato dei Parenti delle Vittime – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – Con questo intervento andremo ad aumentare il benessere degli alberi, nel quadro di un restyling complessivo di tutta la Radura che punta a conferirle una veste definitiva migliorandone, allo stesso tempo, fruibilità e sostenibilità: il tutto con un investimento di circa 830.000 euro che puntiamo a coprire con i fondi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica».
__

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, settimo anniversario del crollo di Ponte Morandi: il programma

Posted on Author Redazione

Nella settima ricorrenza del crollo di Ponte Morandi e nel ricordo delle 43 vittime che il 14 agosto 2018 persero tragicamente la vita, il Comune di Genova, insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, promuove alcuni momenti commemorativi. Quest’anno, la cerimonia del 14 agosto si svolgerà, per la prima volta, nello spazio attiguo al Memoriale 14.08.2018, inaugurato […]
Attualità Savona

Savona, nuovi corsi per pilota di drone al Boselli-Alberti

Posted on Author Redazione

Savona.  Come per gli scorsi anni scolastici, il Boselli Alberti di Savona ha organizzato in questo periodo gli stages dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Nei mesi appena trascorsi tutti gli studenti delle classi terze e quarte hanno seguito Corsi di Formazione sulla Sicurezza, conseguendo al termine una Certificazione relativa a quanto appreso. Inoltre, da lunedì 21 gennaio, i […]
Attualità

Uil sul piede di guerra per privatizzazione Sanità ligure

Posted on Author Redazione

  Genova. Forti critiche da parte dellla Uil Funzione pubblica di Genova e della Liguria all’imianto di privatizzazioni del settore sanitario annunciate dalla Regione in questi giorni. Di qui la minaccia, in una nota, di ricorrere in caso le richieste avanzate non siano accolte, allo stato di agitazione e allo sciopero della categoria. Si legge […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *