Borgio Verezzi via ai lavori per il nuovo accesso al lungomare. Assessore Giampedrone: “Concretizzato investimento da 2,5 milioni di euro”

Un investimento da circa 2 milioni e mezzo di euro per migliorare sicurezza, viabilità e accessibilità al lungomare di Borgio Verezzi. Si è svolto oggi il sopralluogo che ha segnato l’avvio ufficiale del cantiere per la realizzazione del nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare e per la messa in sicurezza dell’area circostante. L’intervento è finanziato da Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico, con un cofinanziamento comunale di circa 153mila euro. Al sopralluogo hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino.

“Si tratta di un’opera attesa da oltre trent’anni – ha dichiarato Giampedrone –. Parliamo di un collegamento strategico tra la parte alta del paese e il mare, che attraversa sia la statale Aurelia sia la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. Con questo intervento mettiamo in sicurezza un asse fondamentale per residenti e turisti, garantendo un accesso più moderno e funzionale al lungomare. Diamo così una risposta concreta in termini di sicurezza, attenzione allo sviluppo turistico e capacità di realizzare infrastrutture al passo coi tempi. È il risultato di un lavoro di squadra che vede in campo, oltre alla Regione che finanzia l’opera, anche il comune, Rfi e Anas, soggetti indispensabili per intervenire in un’area così complessa”.

“Questo progetto è importantissimo per Borgio Verezzi. Con l’avvio dei lavori diamo finalmente concretezza a un’esigenza sentita da decenni – ha aggiunto il sindaco Renato Dacquino –. Il nostro è un paese unico per il mix tra mare, grotte e teatro: il festival compie quest’anno 60 anni ed è un percorso di successo nazionale, le grotte registrano una crescita significativa di visitatori e ospitano eventi culturali di rilievo, e il mare, con la Bandiera blu, rappresenta un elemento centrale della nostra identità. Per garantire un’accoglienza adeguata e moderna, un collegamento sicuro tra il centro e il lungomare è indispensabile”.

La zona interessata si trova a ridosso della passeggiata a mare, in un punto nevralgico per la mobilità cittadina e per i flussi turistici. Attualmente l’accesso al lungomare dal centro abitato è garantito da un solo attraversamento con passaggio a livello in via Matteotti e da un sottopasso in via Molino. Il progetto prevede quindi la realizzazione di un nuovo sottopasso in corrispondenza di viale Cristoforo Colombo, che migliorerà in modo significativo i collegamenti tra il centro e la fascia costiera.

L’intervento consentirà inoltre di aumentare i parcheggi pubblici a raso e di rendere più ordinato e sicuro il transito veicolare e ciclopedonale tra via XXV Aprile e viale Colombo, anche grazie alla realizzazione di nuovi marciapiedi.

