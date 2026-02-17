Albisola Cronaca

Albisola, lite tra due uomini per una donna: un 56 enne preso a bastonate

Un uomo di 56 anni è stato aggredito a colpi di bastone da un altro uomo per motivi sentimentali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i carabinieri per i rilievi. La vittima è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.

 

