Albisola, lite tra due uomini per una donna: un 56 enne preso a bastonate

Un uomo di 56 anni è stato aggredito a colpi di bastone da un altro uomo per motivi sentimentali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i carabinieri per i rilievi. La vittima è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.
Genova. Il gruppo regionale del Pd ha preso posizione in merito all’assunzione presso la sua segreteria del cognato da parte dell’assessore Edoardo Rixi. Lo stesso gruppo chiede che, ad esprimersi su questa iniziativa sia l’anticorruzione. Commentano gli esponenti democratici della Liguria: “Il fatto che Edoardo Rixi abbia assunto il proprio cognato nella segreteria del suo […]
Borghetto S.S. Nel corso della nottata di ieri i Carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, sono intervenuti su segnalazione pervenuta al 112 da parte un 30enne che riferiva di essere inseguito da una macchina con delle persone a bordo i quali minacciavano di togliergli la vita. […]
Albisola. Una frana ha invaso la carreggiata nel pomeriggio in località Striera lungo la strada per Ellera. Bloccata per la presenza di massi sull'asfalto la viabilità. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune per mettere in sicurezza la zona.