Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

Le maschere spezzine Maia e Battiston al Carnevale di Venezia 2026

Posted on Author Redazione Comment(0)

Le tradizionali maschere spezzine Maia e Battiston, simboli storici del Carlevà dea Spèza, rappresenteranno la Liguria al Carnevale di Venezia 2026, uno degli appuntamenti folkloristici più prestigiosi d’Italia.

L’UNPLI Liguria – Unione Nazionale Pro Loco Italiane è stata infatti invitata a portare nel cuore della Serenissima le maschere dei principali Carnevali della nostra regione, offrendo così un’importante vetrina nazionale anche alle tradizioni della città della Spezia.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “È motivo di grande orgoglio vedere Maia e Battiston rappresentare la Liguria al Carnevale di Venezia, portando con sé l’anima e la storia della nostra città. Il Carlevà dea Spèza affonda le sue radici in una tradizione antichissima, la cui fondazione risale al 1869, e con 157 anni di storia fa parte dell’identità più autentica della Spezia. Negli ultimi anni l’Amministrazione ha lavorato per rilanciare questa festa, restituendole centralità, partecipazione e visibilità. La presenza a Venezia è un riconoscimento importante per tutta la comunità spezzina e per chi, con passione, continua a custodire, rinnovare e tramandare le nostre tradizioni”.

Lunedì 16 febbraio, in Piazza San Marco, si terrà la grande presentazione ufficiale delle maschere italiane dei Carnevali più rinomati del Paese. Una volta saliti sul palco, per la delegazione spezzina verranno proiettati su maxischermo foto e video del Carlevà dea Spèza, mettendo in risalto la storia, i colori e la partecipazione che caratterizzano il Carnevale cittadino: un’occasione unica di visibilità e un riconoscimento importante per la nostra comunità.

Martedì grasso, 17 febbraio, Maia e Battiston parteciperanno poi a tutti gli eventi in programma per il Carnevale veneziano, contribuendo a portare lo spirito e le tradizioni spezzine in uno dei contesti più iconici e celebrati del folklore italiano.

Questa prestigiosa partecipazione arriva anche grazie al grande successo del Carnevale spezzino, rilanciato negli ultimi anni dall’Amministrazione Peracchini, che ha saputo valorizzare identità, storia e coinvolgimento popolare legati a una delle feste più sentite della città.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Savona Sport

Successo per i ballerini del Centro Danza Savona al Roma Dance Contes

Posted on Author Redazione

Il Centro Danza Savona, diretto da Alessandra Schirripa, ha partecipato e vinto  con i suoi ballerini e le sue ballerine al Roma Dance Contest prodotto da Forballet.it che si è tenuto nella capitale al Teatro Greco l’8 e il 9 gennaio 2022. Ospiti 13 giurati di grandissimo prestigio collegati in streaming da varie parti del […]
Cultura e Spettacoli Laigueglia

Laigueglia, prorogata la mostra di Edoardo Krumm all’ex Sanità Marittima

Posted on Author Redazione

E’ stata prorogata al 26 maggio la mostra dedicata a Edoardo Krumm. Previsto un diverso allestimento e parziale rotazione delle opere in visione con esposizione di diversa collezione di disegni. Per l’occasione sabato 18 maggio alle 18 è previsto l’evento “Poesia in musica” con Mauro Vero, poesie di Ermanno Krumm, letture di Isa Krumm. Così […]
Cultura e Spettacoli Savona

Paola Quattrini, la regina del teatro a Radio 104

Posted on Author Redazione

La bellezza e l’eleganza sono la cifra del fascino iconico di Paola Quattrini, nome nobile del teatro e del cinema italiano. Nella sua luminosa carriera nel mondo dello spettacolo cominciata da bambina prodigio nel film Il bacio di una morta di Guido Brignone, c’è tutto: la radio in Cavallo a dondolo a fianco di Corrado, e il teatro  ne Il potere e la gloria di Graham Greene, per […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *