Le maschere spezzine Maia e Battiston al Carnevale di Venezia 2026

Le tradizionali maschere spezzine Maia e Battiston, simboli storici del Carlevà dea Spèza, rappresenteranno la Liguria al Carnevale di Venezia 2026, uno degli appuntamenti folkloristici più prestigiosi d’Italia.

L’UNPLI Liguria – Unione Nazionale Pro Loco Italiane è stata infatti invitata a portare nel cuore della Serenissima le maschere dei principali Carnevali della nostra regione, offrendo così un’importante vetrina nazionale anche alle tradizioni della città della Spezia.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “È motivo di grande orgoglio vedere Maia e Battiston rappresentare la Liguria al Carnevale di Venezia, portando con sé l’anima e la storia della nostra città. Il Carlevà dea Spèza affonda le sue radici in una tradizione antichissima, la cui fondazione risale al 1869, e con 157 anni di storia fa parte dell’identità più autentica della Spezia. Negli ultimi anni l’Amministrazione ha lavorato per rilanciare questa festa, restituendole centralità, partecipazione e visibilità. La presenza a Venezia è un riconoscimento importante per tutta la comunità spezzina e per chi, con passione, continua a custodire, rinnovare e tramandare le nostre tradizioni”.

Lunedì 16 febbraio, in Piazza San Marco, si terrà la grande presentazione ufficiale delle maschere italiane dei Carnevali più rinomati del Paese. Una volta saliti sul palco, per la delegazione spezzina verranno proiettati su maxischermo foto e video del Carlevà dea Spèza, mettendo in risalto la storia, i colori e la partecipazione che caratterizzano il Carnevale cittadino: un’occasione unica di visibilità e un riconoscimento importante per la nostra comunità.

Martedì grasso, 17 febbraio, Maia e Battiston parteciperanno poi a tutti gli eventi in programma per il Carnevale veneziano, contribuendo a portare lo spirito e le tradizioni spezzine in uno dei contesti più iconici e celebrati del folklore italiano.

Questa prestigiosa partecipazione arriva anche grazie al grande successo del Carnevale spezzino, rilanciato negli ultimi anni dall’Amministrazione Peracchini, che ha saputo valorizzare identità, storia e coinvolgimento popolare legati a una delle feste più sentite della città.

Informazioni sull'autore del post