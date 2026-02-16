Attualità Genova

Il Comune di Genova protagonista di “M’illumino di meno”

Posted on Author Redazione Comment(0)
In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibilioggi, lunedì 16 febbraio, il Comune di Genova è protagonista della campagna nazionale “M’illumino di Meno 2026” attraverso lo spegnimento dell’illuminazione scenografica di via Garibaldi, previsto dalle ore 18 alle 19: un’iniziativa dal forte valore simbolico per richiamare l’attenzione sull’uso responsabile dell’energia.
 
Alle ore 17.50, davanti a Palazzo Tursi, l’assessora comunale ad Ambiente, Politiche energetiche e Sostenibilità, Silvia Pericu, incontrerà la stampa per illustrare le motivazioni dell’adesione.
 
La partecipazione alla ventiduesima edizione della campagna promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2, si inserisce nel percorso intrapreso dall’Amministrazione per incentivare e favorire comportamenti virtuosi, ridurre l’impatto ambientale e accrescere la consapevolezza collettiva sulle scelte quotidiane legate al consumo di risorse.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Coldiretti, via libera all'etichetta obbligatoria sugli alimenti per valorizzare le produzioni locali

Posted on Author Redazione

Savona. Via libera all’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione dei nostri territori, consentire ai cittadini scelte di acquisto consapevoli e dire finalmente basta al falso Made in Italy. E’ una grande vittoria per agricoltori e consumatori l’approvazione, espressa dalle Commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato, dell’emendamento “Made […]
Attualità La Spezia e provincia

Presentato il progetto esecutivo per percorso alternativo Aurelia a Riccò del Golfo

Posted on Author Redazione

Partiranno entro un anno e si concluderanno entro giugno 2027 i lavori per la realizzazione del percorso alternativo alla strada statale 1 Aurelia a Riccò del Golfo, nello spezzino, tra le frazioni di Debbio e Caresana Nuova. Oggi presso la Sala multimediale del comune i tecnici di Anas insieme al sindaco Loris Figoli e all’assessore […]
Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, operazione antidroga: sequestrati 7000 euro e cocaina

Posted on Author Redazione

Due persone, rispettivamente di 34 e 61 anni sono state arrestate al termine di un’indagine iniziata due anni per spaccio di droga. L’attività di indagine ha permesso di verificare la falsità di una denuncia sporta da un nordafricano nell’ottobre 2019 nella quale denunciava due persone di averlo costretto sotto minacce a spacciare droga a Genova. […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *