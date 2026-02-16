Genova, 40enne accoltellato in casa: due arresti

Un uomo di 40 anni italiano è stato accoltellato per cause da accertare in un alloggio a Priaruggia.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine allertate dal giovane stesso che è stato trovato in un lago di sangue. Presenti anche i soccorsi medici che hanno trasferito la vittima in codice rosso al San Martino. Gli aggressori so no due: si tratta di un 37enne e di una giovane minorenne. L’aggressore è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi mentre la minore è stata affidata ai servizi sociali su

disposizione della Procura per i Minorenni di Genova. Le indagini proseguono per ricostruire compiutamente il movente del gesto, che sarebbe scaturito da un diverbio tra vittima e aggressori, i quali si conoscevano tra loro, forse legato a ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti o una questione familiare.

