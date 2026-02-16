Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, 40enne accoltellato in casa: due arresti

Posted on Author Redazione Comment(0)

Un uomo di 40 anni italiano è stato accoltellato per cause da accertare in un alloggio a Priaruggia.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine allertate dal giovane stesso che è stato trovato in un lago di sangue. Presenti anche i soccorsi medici che hanno trasferito la vittima in codice rosso al San Martino.  Gli aggressori so no due: si tratta di un 37enne e di una giovane minorenne. L’aggressore è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi mentre la minore è stata affidata ai servizi sociali su
disposizione della Procura per i Minorenni di Genova. Le indagini proseguono per ricostruire compiutamente il movente del gesto, che sarebbe scaturito da un diverbio tra vittima e aggressori, i quali si conoscevano tra loro, forse legato a ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti o una questione familiare.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova Sport

Genova, Aon Open Challenger: vittoria di Luciano Darderi

Posted on Author Redazione

L’edizione 2025 dell’Aon Open Challenger di Genova, disputata sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, si è conclusa con la vittoria di Luciano Darderi. Il tennista italiano, che dalla prossima settimana entrerà nella top 30 mondiale, ha sconfitto Andrea Pellegrino in una finale tutta italiana, con un punteggio di 6-1, 6-3. “Una serata meravigliosa – ha […]
Cronaca Quiliano

A Quiliano tutto pronto per la festa di Sant'Anna in frazione Cadibona

Posted on Author Redazione

Quiliano. Tutto pronto nella frazione collinare di Cadibona per i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Anna. Giovedì prossimo tra le 20.15 e le 21, come da richiesta del Comune alla Prefettura, sarà chiusa la Provinciale 29 del colle di Cadibona, nei due sensi di marcia, tra le progressive 144+100 e 143+100 in territorio di Quiliano, […]
Cronaca In Primo Piano

Coronavirus, le linee guida del San Martino alla luce del nuovo Decreto

Posted on Author Redazione

Tutte le norme L’ospedale San Martino di Genova rende note le nuove procedure in atto per fronteggiare l’emergenza Covid-19+. Alla luce degli sviluppi emergenziali si ritiene che il criterio epidemiologico finora adottato insieme a quello sintomatologico, non sia più sufficiente ad individuare i sospetti COVID19+. Pertanto il nuovo percorso operativo da LUNEDI’ riferito al PRONTO […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *