Genova Sport

Calcio, Sampdoria: deferiti Gregucci e Foti

Posted on Author Redazione Comment(0)

Salvatore Foti e Angelo Gregucci sono stati deferiti dalla Procura della Figc insieme al presidente della Sampdoria Matteo Manfredi e al ceo dell’area sportiva blucerchiata Jesper Fredberg. Rischiano una squalifica. Un’eventuale squalifica dovrebbe arrivare da qui a un mese, nel frattempo i due allenatori potranno andare regolarmente in panchina.

In merito al provvedimento di deferimento notificato in data odierna dalla Procura Federale della FIGC, l’U.C. Sampdoria intende precisare quanto segue.

La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva.

L’U.C. Sampdoria ribadisce che sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità.

Da questo momento, il club e i propri tesserati non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito, nel doveroso rispetto del lavoro e delle competenze della Giustizia Sportiva.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova Sport

Ludovica Cavalli, l’atleta genovese pronta per le Olimpiadi di Parigi, sarà “ambassador” di “Genova 2024 Capitale europea dello sport”

Posted on Author Redazione

La genovese Ludovica Cavalli, atleta 22enne dell’Aeronautica militare, arrivata in finale ai mondiali di atletica di Budapest lo scorso 22 agosto, con il personale di 4’01″84 nei 1.500 metri piani e pronta per le Olimpiadi di Parigi 2024, sarà nostro “ambassador” in occasione di “Genova 2024 Capitale europea dello sport”.   La giovane atleta è stata ricevuta […]
La Spezia e provincia Sport

La Spezia, dal 22 al 25 maggio 2025 “Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno”

Posted on Author Redazione

Torna dal 22 al 25 maggio 2025 alle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia, una delle più importanti manifestazioni dedicate alle vele d’epoca, già nota in passato con il nome di “Le Vele d’Epoca nel Golfo”. Al suo secondo anno con la nuova denominazione di “Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro” è […]
Attualità Genova

Presentato il piano delle attività 2023 dell’Agenzia per la promozione turistica “In Liguria”

Posted on Author Redazione

Oggi pomeriggio in Regione è stato presentato il Piano per le attività 2023 dell’Agenzia per la promozione turistica “In Liguria”. Il tavolo ha avuto come oggetto l’illustrazione da parte della Regione delle attività che l’Ente ha in programma per la promozione del turismo e del territorio. In particolare l’Agenzia “in Liguria” ha la mission di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *