Bambina morta a Bordighera, oggi l’autopsia: la piccola aveva un trauma cranico e diverse lesioni

E’ stata effettuata l’autopsia sul corpo della bambina di 2 anni di Bordighera trovata morta a letto. Secondo l’esame condotto dal medico legale la bambina aveva un trauma cranico, che potrebbe aver determinato un travaso ematico all’origine di una emorragia cerebrale; presenti anche lesioni su dorso, addome, alle gambe e sul labbro superiore. Resta ancora da chiarire se le lesioni rinvenute sul corpo della bambina siano state provocate da percosse o da una caduta. Sono stati effettuati anche prelievi per gli esami istologici.
