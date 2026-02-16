Albisola Cronaca

Albisola, 33 enne arrestato in flagranza di reato

I carabinieri della stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza un uomo di 33 anni, di origine albanese e senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nei controlli disposti per contrastare i reati predatori e lo spaccio tra il capoluogo e i comuni della provincia.

Dopo un’attività informativa mirata, i militari hanno intensificato i servizi in alcune zone della località costiera, operando anche in abiti civili per non attirare l’attenzione delle persone monitorate.

Proprio nel corso di uno di questi controlli l’uomo è stato individuato e fermato. Sorpreso dall’intervento dei carabinieri, non è riuscito ad allontanarsi. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare circa cinquanta involucri contenenti complessivamente 50 grammi di cocaina, oltre a 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Savona, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 33enne è stato trasferito nella casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

