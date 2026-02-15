Attualità Imperia e provincia

Ventimiglia, riaperto il sentiero delle Calandre

E’ stato riaperto dopo 10 anni di chiusura il sentiero delle Calandre a Ventimiglia. Lo storico tracciato panoramico che collega il porto all’omonima spiaggia.Al taglio del nastro hanno partecipato gli assessori regionali Scajola e Piana. “La riapertura del sentiero delle Calandre rappresenta un risultato importante per Ventimiglia e per tutta la Liguria – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Recuperare e rendere nuovamente accessibili percorsi storici e panoramici significa investire nella qualità della vita dei cittadini, nel turismo e nella valorizzazione del nostro straordinario patrimonio naturale. Questo intervento restituisce alla comunità un luogo simbolico, capace di unire bellezza, identità e memoria, e conferma quanto sia fondamentale continuare a lavorare sulla cura e sulla rigenerazione urbana dei territori”.

 

