Savona, 51enne accoltellato alla faccia: in codice giallo all'ospedale

Intervento dei soccorsi la notte scorsa per un uomo accoltellato al volto probabilmente al culmine di una lite. La vittima è un 51enne. Sul posto sono intervenuti soccorsi medici  e i Carabinieri per i rilievi. La vittima è stata trasferita in codice giallo al San Paolo di Savona.

