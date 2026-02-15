Savona, 51enne accoltellato alla faccia: in codice giallo all’ospedale

Posted on

Sta per cominciare l’ottava edizione di “Savona: i Giovani e la Scienza”, l’esposizione di esperimenti ideata e curata dall’associazione “Giovani per la Scienza” nella città della Torretta, promossa dal Comune di Savona e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Come sempre l’ambientazione della mostra sarà l’affascinante e spazioso Palazzo del Commissario, presso […]