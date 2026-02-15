Sanità, Nei primi 2 mesi del 2026, oltre 5.000 chiamate al Numero Unico Europeo 116117

Da gennaio il numero unico 116117, attivo in via sperimentale nel Tigullio, ha gestito 5.151 chiamate. Il servizio, attivato alla fine del 2025, è attualmente operativo nei Comuni afferenti ad ASL 4 con prefisso telefonico 0185. Restano esclusi i Comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure che, pur rientrando nel territorio di ASL 4, appartengono alla provincia della Spezia e al distretto telefonico 0187. “Il dato registrato nel 2026 è sorprendente e molto incoraggiante – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Significa che il 116117 sta diventando un punto di riferimento reale per i cittadini, che hanno compreso l’utilità di un servizio pensato per orientare, rispondere ai bisogni di assistenza non urgente e alleggerire la pressione sui pronto soccorso. L’alta adesione dimostra che investire in un modello organizzativo più moderno e accessibile è stata una scelta giusta”.
