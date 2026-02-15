In Primo Piano Sport

Milano Cortina 2026, il ligure Sommariva argento nello snowboard cross a squadre

Posted on Author Redazione Comment(0)
Una grande emozione per la Liguria ai Giochi Olimpici Invernali: l’atleta ligure Lorenzo Sommariva, insieme a Michela Moioli, conquista la medaglia d’argento nello snowboard cross a squadre.
Un risultato straordinario che porta in alto i colori azzurri e rende orgogliosa tutta la regione.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Sport

Calcio, Savona: D’Ambrosio verso il Fossano

Posted on Author Redazione

Operazione in uscita Leonardo D’Ambrosio lascia il Savona per tornare al Torino che lo dirotterà al Fossano in Serie D. L’operazione è stata confermata direttamente dal club biancoblu. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Savona Sport

Calciomercato, Dalessandro dal Savona passa al Chisola

Posted on Author Redazione

Savona. Andrea Dalessandro saluta il Savona per ripartire dall’Eccellenza piemontese. Il centravanti che non ha avuto molta fortuna in biancoblu ha accettato l’offerta del Chisola, squadra di Vinovo che prende il nome del fiume che l’attraversa. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Imperia e provincia Sport

Sanremese, Alessandro Masu entra in società e subentrerà dal 1° luglio a Marco Del Gratta

Posted on Author Redazione

La Sanremese comunica l’ingresso in società dell’imprenditore Alessandro Masu, titolare dei cantieri che hanno sede alla Marina di S. Lorenzo al Mare. Alessandro Masu affiancherà l’attuale compagine societaria sino al termine della stagione agonistica, per poi subentrare in prima persona a partire dal 1° luglio. In un periodo di grande emergenza generale, questo importante ingresso […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *