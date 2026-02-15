Milano Cortina 2026, il ligure Sommariva argento nello snowboard cross a squadre

Posted on

Savona. Andrea Dalessandro saluta il Savona per ripartire dall’Eccellenza piemontese. Il centravanti che non ha avuto molta fortuna in biancoblu ha accettato l’offerta del Chisola, squadra di Vinovo che prende il nome del fiume che l’attraversa. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts