Milano Cortina 2026, il ligure Sommariva argento nello snowboard cross a squadre

Articoli correlati
Calcio, Savona: D’Ambrosio verso il Fossano
Operazione in uscita Leonardo D’Ambrosio lascia il Savona per tornare al Torino che lo dirotterà al Fossano in Serie D. L’operazione è stata confermata direttamente dal club biancoblu. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Calciomercato, Dalessandro dal Savona passa al Chisola
Savona. Andrea Dalessandro saluta il Savona per ripartire dall’Eccellenza piemontese. Il centravanti che non ha avuto molta fortuna in biancoblu ha accettato l’offerta del Chisola, squadra di Vinovo che prende il nome del fiume che l’attraversa. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Sanremese, Alessandro Masu entra in società e subentrerà dal 1° luglio a Marco Del Gratta
La Sanremese comunica l’ingresso in società dell’imprenditore Alessandro Masu, titolare dei cantieri che hanno sede alla Marina di S. Lorenzo al Mare. Alessandro Masu affiancherà l’attuale compagine societaria sino al termine della stagione agonistica, per poi subentrare in prima persona a partire dal 1° luglio. In un periodo di grande emergenza generale, questo importante ingresso […]