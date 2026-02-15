Calcio, scontro direttissimo tra Cremonese e Genoa: vietato sbagliare

Scontro direttissimo tra Grigiorossi e Grifoni per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dopo la vittoria di ieri della Fiorentina a Como il margine di vantaggio sulla zona retrocessione è sceso a soli 3 punti, quindi è vietato abbassare la guardia. Per questo il match di oggi pomeriggio allo “Zini” mette in palio una buona fetta di sicurezza. La squadra di De Rossi sarà seguita in Lombardia da almeno 5000 supporters per ricreare anche in trasferta l’effetto “Marassi”. La Cremonese degli ex Nicola e Thorsby è in caduta libera. Nell’ultimo mese ha ottenuto solo 1 punto in 5 gare con una sola rete all’attivo e ben 10 subite: un momento di crisi che ha spinto la squadra grigiorossa ai margini della zona retrocessione. L’ultima vittoria, di fatto, risale a dicembre quando allo “Zini” fu battuto il Lecce 1-0. Nei grigiorossi mister Nicola orientato a confermare Thorsby e Maleh da mezz’ali ai lati del regista Grassi. Fasce occupate da Barbieri e Pezzella. Avanti la coppia Bonazzoli-Vardy. In difesa può ritrovare posto dall’inizio Terracciano. In porta Audero. Convocato Vandeputte, che ha svolto la rifinitura in gruppo smaltito l’infortunio. Nel Grifone mister De Rossi si affiderà a Vitinha e Colombo in attacco, al massimo Baldanzi siederà in panchina di rientro dopo l’infortunio. In mediana Ellertsson è tallonato da Amorim per una maglia, sugli esterni si disporranno Martin e Norton-Cuffy. Terzetto di difesa guidato da Ostigard. In porta ci sarà Bijlow.

Genoa (3-5-2) – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo – Allenatore De Rossi

Cremonese (3-5-2) – Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric – Allenatore Nicola

I PRECEDENTI

Vittorie Cremonese: 4 (ultima nel 1996-97; 2-1)

Pareggi : 4

Vittorie Genoa : 3 (ultima nel 1989-90; 0-2)

Informazioni sull'autore del post