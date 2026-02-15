Calcio, lo Spezia cerca l’impresa contro la corazzata Frosinone

L’occasione persa di vincere a Bari pesa moltissimo sulla classifica dello Spezia che resta ancorato al terz’ultimo posto in piena zona retrocessione e con all’orizzonte una sfida complicatissima contro il Frosinone che ha velocemente superato il momento di crisi che aveva portato solo 1 punto in due gare con conseguente uscita dalla zona promozione. La squadra ciociara ha subito risposto con una vittoria scaccia crisi ad Avellino e sembra aver riacquisito lo slancio di qualche settimana fa. Lo Spezia ultimamente in casa sa farsi rispettare come dimostrano i 4 risultati utili consecutivi ma le mancate vittorie contro Entella e Bari rischiano di fare la differenza in negativo per la squadra di Donadoni. Laziali con il miglior attacco della B con 44 reti e con una difesa quasi impermeabile e soprattutto un rendimento esterno migliore di quello casalingo con 26 punti.

Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Bonfanti; Adamo, Valoti, Romano, Bellemo, Beruatto; Skjellerup, Artistico. All. Donadoni

Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Cichella, Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 3 (ultima nell’agosto 2024, 2-1)

Pareggi : 3

Vittorie Frosinone: 1 (ultima nell’agosto 2020, 0-1)

Informazioni sull'autore del post