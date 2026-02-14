San Valentino 2026 ai Musei di Imperia, ecco tutti gli eventi speciali

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 11:00 e in replica alle ore 15:00

“Amore e risate: un San Valentino al Museo del Clown”

Doppio appuntamento per San Valentino a Villa Grock: al mattino un’esperienza con colazione inclusa, nel pomeriggio la visita accompagnata e per tutti polaroid-ricordo

Sabato 14 febbraio alle ore 11:00 la Rete Museale di Imperia, gestita da Municipia e dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, vi dà appuntamento al Museo del Clown per celebrare San Valentino, nel giorno dedicato all’amore, e iniziare la giornata nella cornice unica di Villa Grock.

L’esperienza si apre con una colazione (brioches/focaccia, caffè o cappuccino e succo di frutta), servita nello spazio esterno della villa, per accogliere i partecipanti in un’atmosfera tranquilla e suggestiva. A seguire, la visita accompagnata “Amore e risate: un San Valentino al Museo del Clown”, una proposta speciale a cura degli Operatori Museali di Solidarietà e Lavoro, che esplorerà il legame tra il circo e l’amore attraverso storie di clown innamorati e leggende romantiche. Il percorso approfondirà anche i diversi amori di Grock: l’affetto per la madre e la famiglia e la passione profonda per il mondo del circo. Al termine della visita, le coppie potranno farsi scattare una polaroid in uno degli angoli più romantici della Villa, per portare con sé un piccolo ricordo della giornata.

Nel pomeriggio alle ore 15.00 avrà luogo la visita accompagnata con omaggio polaroid.

INFO E PRENOTAZIONI

Costi:

visita accompagnata ore 11:00 : ingresso + visita colazione 18€.

: ingresso + visita colazione 18€. visita accompagnata ore 15:00 (senza colazione): ingresso come da tariffe vigenti+ 4€ a partecipante, numero max 20 pax

Richiesta prenotazione entro il giorno precedente scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it o con acquisto diretto su portale Imperia Musei utilizzando il link: https://villagrock.imperiamusei.it/amore-e-risate-san-valentino-al-museo-del-clown

Per ulteriori informazioni:

Tel. 3404956218

E-mail museiimperia@solidarietaelavoro.it

Si ricorda che nei fine settimana è disponibile il servizio navetta da Piazza Dante a Villa Grock, dalle ore 10:00, con cadenza ogni mezz’ora circa. (costo del servizio: €1 A/R a passeggero)

Inoltre, si ricorda che i cittadini di Imperia e i turisti possono usufruire della “Imperia Card Cultura“, una nuova iniziativa che permette di accedere gratuitamente o con sconto a numerosi musei e attrazioni culturali della città. La card offre vantaggi esclusivi per visitare il Museo del Clown – Villa), il M.A.C.I. – Museo di Arte Contemporanea, il Museo Navale e il Planetario.

Per conoscere tipologie di card e vantaggi: https://www.imperiamusei.it/imperia-card-cultura

Sabato 14 febbraio ore 17:30, Museo Navale di Imperia

“A… Mare”

Speciale San Valentino, visita e brindisi finale

I Musei di Imperia, punto di riferimento culturale per residenti e turisti desiderosi di scoprire non solo le bellezze naturali del territorio, ma anche la sua ricca storia, propongono in occasione di S. Valentino “A… Mare”, una speciale visita accompagnata con brindisi finale che avrà luogo sabato 14 febbraio alle ore 17:30 presso il Museo Navale di Imperia, a cura della Cooperativa Solidarietà e lavoro.

Il mare, vasto e affascinante, esercita da sempre un richiamo profondo su chi lo esplora e lo osserva, come ricordava Jacques-Yves Cousteau: «Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti tiene per sempre nella sua rete di meraviglia». Tra racconti di ritrovamenti, imbarcazioni, conflitti, pericoli e piaceri della vita marinara, i partecipanti verranno accompagnati in un viaggio fatto di esperienze e memorie di uomini e donne che hanno dedicato al mare gran parte della loro esistenza, per lavoro o per passione. La visita permetterà di scoprire il loro quotidiano, gli strumenti e le conoscenze a disposizione, nonché gli insegnamenti maturati attraverso il confronto continuo con l’elemento marino. Una vera e propria “immersione” nella vita dei personaggi, che con le loro storie riempiono queste sale.

A fine visita un brindisi con Moscatello di Taggia dell’Azienda Agricola Madonna del Canneto.

Informazioni

Costo: 15 € euro a partecipante scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it o tramite acquisto sul portale dei Musei di Imperia al seguente link: https://navale.imperiamusei.it/a-mare-visita-brindisi

Possibilità di biglietto cumulativo per la partecipazione all’evento in programma al Planetario alle ore 20:00 dal titolo “Amori tra le stelle”, per informazioni contattare la biglietteria: museiimperia@solidarietaelavoro.it

Museo Navale, Calata Anselmi IM

Sabato 14 febbraio ore 18:00 e 20:00, Planetario di Imperia

“Amori tra le stelle”

Speciale San Valentino, spettacolo, osservazione con telescopio e brindisi

I Musei di Imperia, punto di riferimento culturale per residenti e turisti desiderosi di scoprire non solo le bellezze naturali del territorio, ma anche la sua ricca storia, propongono in occasione di S. Valentino “Amori tra le stelle”, sabato 14 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 20:00 presso il Planetario di Imperia, in collaborazione con i planetaristi del Comitato Antikhytera.

Da sempre, molte culture hanno proiettato sulla volta celeste storie di amori intensi, contrastati, perduti e ritrovati. In occasione di un San Valentino davvero speciale, le più romantiche leggende d’amore verranno raccontate attraverso il disegno degli astri, guidando il pubblico tra le costellazioni che le rappresentano. Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, l’esperienza sarà arricchita da un momento di osservazione al telescopio da Calata Anselmi, con protagonista Giove, il pianeta gigante dedicato al più celebre “Don Giovanni” della mitologia greca.

Ad arricchire la proposta un brindisi con Moscatello di Taggia curato dall’ Azienda Agricola Madonna del Canneto.

