Savona Sport

Pallanuoto: Sono aperte le iscrizioni per il “Camp 2026” della R.N. Savona

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sono aperte le iscrizioni per “Camp 2026” lo stage di Pallanuoto organizzato dalla Rari Nantes Savona, giunto al suo 32° anno.

Lo Stage si caratterizza per essere un Camp principalmente  di istruzione tecnico tattica. Sarà guidato dal Direttore Tecnico della Rari Nantes Savona, Alberto Angelini che si avvarrà del coordinamento tecnico di Giulio Sartorello, coordinatore del Settore Giovanile della Rari Nantes Savona e come tecnico di Niccolò Rocchi, difensore della Rari.

Nel corso della settimana, saranno svolte attività specifiche dedicate al Judo e alla Nutrizione.

Possono partecipare allo Stage ragazzi e ragazze in età compresa tra i 9 ed i 17 anni

Lo Stage si svolgerà come sempre nella piscina comunale olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona, un impianto considerato tra i più belli d’Italia.

 

DURATA DEL CAMP

 

L’arrivo è previsto Lunedì 20 luglio 2026 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso la Piscina Comunale Olimpica “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona.

Il Termine dello Stage è previsto Sabato 25 luglio 2026 alle ore 12,00, immediatamente dopo la maxi partita che chiuderà lo stage.

 

PRENOTAZIONI

 

Le prenotazioni proseguiranno fino al 30 giugno 2026 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili.

 

OSPITALITA’

 

La struttura alberghiera che ospita i partecipanti è il Sea Art Hotel in Via Aurelia a Vado Ligure.

Il Sea Art Hotel offre ambienti accoglienti e confortevoli, con un personale preparato a ricevere “l’invasione” dei ragazzi e ragazze dello stage.

Le stanze sono a due, tre o quattro letti, tutte con servizi interni.

La cucina particolarmente curata è di tipo familiare ed offre un menù ricco e vario.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Agenda Cultura e Spettacoli Savona

Savona omaggia Gian Maria Volontè

Posted on Author Redazione

La rassegna espositiva, curata da Angela Maioli Parodi, sarà inaugurata sabato 14 settembre a Villa Cambiaso. Madrina dell’evento la figlia Giovanna Gravina Volontè. La figura di Gian Maria Volontè, uno dei maggiori interpreti del Cinema italiano, sarà celebrata nella mostra “Gian Maria Volontè. L’arte si fa uomo”, che verrà inaugurata sabato 14 settembre a Savona (inizio ore 17) nelle stanze affrescate […]
Attualità Savona

Gal Valli Savonesi, apertura degli ultimi bandi previsti nella Strategia di Sviluppo Locale dell’entroterra

Posted on Author Redazione

Prosegue il completamento del programma Gal Valli Savonesi con l’apertura, da parte del Consiglio Direttivo, degli ultimi bandi previsti nella Strategia di Sviluppo Locale dell’entroterra della Provincia di Savona. All’ordine del giorno sono stati inseriti ed approvati 4 nuovi bandi oltre ai 5 rivolti ai partner del progetto integrato “Nuovi modelli di distribuzione Agroalimentare”. Il […]
Sport

RINVIATA DI UNA SETTIMANA LA RIUNIONE DELLA TERZA COMMISSIONE

Posted on Author Riccardo Fabri

La convocazione da parte del comune di Savona della Terza Commissione, che dovrebbe analizzare le condizioni dello stadio Valerio Bacigalupo, in concessione al Savona calcio e ritenute degradate è stata spostata di una settimana dal 9 al 16 luglio sempre alle 15. “Sarebbero mancati alla riunione per impegni già programmati da tempo sia un dirigente […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *