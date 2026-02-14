Pallanuoto: Sono aperte le iscrizioni per il “Camp 2026” della R.N. Savona

Posted on

La convocazione da parte del comune di Savona della Terza Commissione, che dovrebbe analizzare le condizioni dello stadio Valerio Bacigalupo, in concessione al Savona calcio e ritenute degradate è stata spostata di una settimana dal 9 al 16 luglio sempre alle 15. “Sarebbero mancati alla riunione per impegni già programmati da tempo sia un dirigente […]