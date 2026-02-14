Liguria penultima in Italia per romanticismo: San Valentino resta ai margini

La Liguria è la penultima regione d’Italia per interesse verso San Valentino. Lo certifica l’Indice Cupido (ICU) 2026, elaborato da Casinos.com analizzando cinque anni di ricerche Google legate ai principali rituali di San Valentino: cioccolatini, cene romantiche, regali e hotel.
Con un punteggio di 48,3 su 100, la Liguria si posiziona davanti solo alla Sardegna (42,0) e subito dietro a Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (entrambe a 49,5).
Il diciannovesimo posto ligure si spiega con un profilo piatto e senza picchi significativi su nessuna categoria. La Liguria raggiunge infatti:
Regali di San Valentino: 58/100
Cena di San Valentino: 57/100
Cioccolatini di San Valentino: 35/100
Hotel di San Valentino: 43/100
San Valentino qui resta una ricorrenza marginale, senza particolare interesse verso i simboli tradizionali né verso l’esperienza fuori casa.
Un dato che racconta un territorio
Il dato restituisce l’immagine di una regione dove San Valentino non viene vissuto come una festa significativa. Il 14 febbraio in Liguria non genera particolare interesse: valori bassi su tutte le voci, senza che nessun elemento emerga come rilevante. Genova e la Riviera non trascinano il dato regionale, confermando un approccio distaccato verso la ricorrenza.
Davanti alla Liguria si posizionano tutte le altre regioni italiane ad eccezione della Sardegna, che chiude la classifica con 42,0 punti. Le regioni del Sud dominano la graduatoria, con la Basilicata in testa con 91,3 punti.
Metodologia
L’Indice Cupido (ICU) è stato elaborato analizzando i volumi di ricerca Google degli ultimi cinque anni relativi a quattro query:
“cioccolatini san valentino”
“cena san valentino”
“regali san valentino”
“hotel san valentino”