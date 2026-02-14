Chiavari, lanciato il concorso Miglior Uliveto 2026

Al fine di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione dell’ambiente sotto l’aspetto turistico e sotto il profilo della sicurezza dei versanti, questo Comune aderisce all’iniziativa, promossa dal Comune di Leivi, il concorso “Miglior uliveto” 2026″.
Possono partecipare tutti i conduttori di un fondo olivato di almeno 2000 mq. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione relativa alla superficie del o dei lotti, oppure il relativo certificato catastale.
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile in allegato e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di venerdì 28 Febbraio 2026 a mezzo pec, posta ordinaria, fax o consegnate brevi manu presso l’ufficio protocollo comunale, corredate da un recapito telefonico del conduttore.
Il Comune di Chiavari inoltrerà la documentazione al Comune di Leivi entro i termini indicati nel Bando di Concorso.
Un’apposita commissione di tecnici del settore provvederà alla valutazione per definire la graduatoria finale dei partecipanti Comune per Comune.
A Leivi, in concomitanza del “Premio Leivi 2026” domenica 21 Giugno 2026 verranno resi noti i nomi dei primi classificati di ogni Comune aderente e, contestualmente, verranno consegnati ai rappresentanti delle singole amministrazioni comunali, gli attestati di partecipazione relativi ai concorrenti del proprio territorio.