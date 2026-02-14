Genova Sport

Calcio, la Sampdoria non brilla ma batte il Padova: continua la risalita

Basta un rigore di Brunori a metà primo tempo per regalare alla Sampdoria altri 3 punti vitali in chiave salvezza al termine di una partita in cui i blucerchiati hanno giocato in maniera meno brillante rispetto alla sfida contro il Palermo ma hanno dimostrato più tenuta difensiva e maggiore attenzione concedendo pochissimo agli avversari. Il Padova non ha assolutamente demeritato sul piano del gioco e dell’intensità ma ha pagato una pressochè totale mancanza di incisività in attacco. La squadra di Matteo Andreoletti pur disputando un ottima gara non ha saputo creare spunti e occasioni tali dal poter mettere in difficoltà la difesa doriana se non in un paio di circostanze: su calcio piazzato con Barreca nel primo tempo con salvataggio di Sorrentino e con Capelli il cui diagonale è finito di pochissimo sul fondo. E’ comunque un fatto che la Sampdoria grazie agli arrivi di gennaio ha cambiato decisamente passo portandosi a quota 29 punti in classifica e vedendo la salvezza più da vicino. I blucerchiati hanno comunque disputato una gara sufficiente in cui è mancata l’intensità della partita giocata contro il Palermo ma contava vincere questo scontro diretto per mettersi al sicuro e costruire un finale di stagione all’insegna della tranquillità.

SAMPDORIA-PADOVA 1-0 

MARCATORI: 34′ Brunori (rig.)

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Henderson, Ricci (19′ st Conti), Cicconi; Begic (33′ st Pafundi), Pierini (40′ pt Cherubini); Brunori (33′ st Soleri). A disp. Ghidotti, Diop, Ferrari, Giordano, Riccio, Vulikic, Barak, Coda. All. Foti-Gregucci (Foti squalificato).

PADOVA (4-4-2)

Sorrentino; Belli (31′ st Caprari), Sgarbi, Villa (9′ st Pastina), Barreca (9′ st Silva); Capelli, Varas, Harder, Di Maggio (25′ st Di Mariano); Seghetti (9′ st Buonaiuto), Bortolussi. A disp. Fortin, Perrotta, Crisetig, Fusi, Faedo, Giunti. All. Andreoletti.

ARBITRO

Zufferli.

