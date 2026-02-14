Genova e provincia Sport

Calcio, il Palermo dilaga per l’Entella è notte fonda

Poco da fare per l’Entella a Palermo che, pur giocando una partita dignitosa, torna a casa con una pesante sconfitta per 3-0 e conferma il suo score esterno davvero disastroso con soli 3 punti conquistati finora. Al “Barbera” la partita non ha praticamente storia con i rosanero che passano dopo 4′ con il solito Pojiampalo, la partita è subito in salita per la squadra di Chiappella che subisce il raddoppio di Ranocchia su mezza papera del portiere ligure e chiude i conti nella ripresa con Pierozzi. Nel finale alla squadra di Inzaghi viene anche annullato il goal del possibile 3-0.

Palermo-Entella 3-0

Reti: 4′ Pohiampalo; 41′ Ranocchia, 49′ Pierozzi

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski (69’ Magnani), Bani, Ceccaroni (81′ Veroli); Pierozzi, Segre (69’ Gomes), Ranocchia (77’ Blin), Augello; Palumbo, Le Douaron (69’ Johnsen); Pohjanpalo. A disposizione: Gomis Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Blin, Peda, Corona. Allenatore: Inzaghi.

ENTELLA (3-5-2): Colombi; Del Lungo (53’ Parodi), Marconi (73’ Pilati), Alborghetti; Mezzoni, Karic, Squizzato, Dalla Vecchia (64’ Franzoni), Di Mario; Guiu (53’ Tirelli), Cuppone (64’ Debenedetti). A disposizione: Del Frate, Siaulys, Nichetti, Bariti, Stabile, Benedetti, Turicchia. Allenatore: Chiappella.

Arbitro: Ivano Pezzuto (Lecce).

 

