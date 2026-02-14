Attualità Cairo Montenotte

Cairo, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Piazza Abba

Posted on Author Redazione Comment(0)

Cairo inaugura il primo lotto dei lavori di riqualificazione di piazza Abba e di via Fratelli Francia. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 febbraio alle ore 12.

L’intervento ha riguardato la pedonalizzazione di Piazza Abba e di Via Fratelli Francia, accompagnata da una profonda riqualificazione dello spazio urbano, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un’area centrale più ordinata, sicura e pienamente fruibile. Un progetto che punta a migliorare la qualità dello spazio pubblico, rafforzando il ruolo del centro cittadino come luogo di incontro, socialità e vita quotidiana.

La riqualificazione rappresenta una tappa significativa di un più ampio percorso di rigenerazione urbana, avviato dall’amministrazione comunale negli ultimi anni e sostenuto concretamente dalla Regione. Un percorso che ha già interessato piazza della Vittoria e che oggi prosegue in modo coerente e organico, con l’obiettivo di restituire continuità, qualità e centralità agli spazi pubblici del centro cittadino.

All’inaugurazione parteciperà l’assessore regionale Marco Scajola, a testimonianza dell’attenzione costante della Regione Liguria verso il territorio e verso i progetti di valorizzazione urbana promossi dal Comune. La presenza dell’assessore regionale sottolinea il valore della collaborazione istituzionale che ha reso possibile la realizzazione di questo intervento.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare il progetto complessivo di riqualificazione dell’area, che proseguirà con il secondo lotto dei lavori, già finanziato e in corso d’appalto. Il completamento dell’intervento interesserà le aree adiacenti, con la riorganizzazione dei parcheggi e il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo l’intero comparto più accessibile e funzionale.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Albisola Attualità

Il Comune di Albisola ha richiesto finanziamenti per oltre 11 milioni di euro

Posted on Author Redazione

In materia di lotta al dissesto idrogeologico, difesa della costa, sicurezza, agricoltura sociale e turismo outdoor L’Amministrazione comunale di Albisola Superiore, con la maggioranza consiliare, già nei primi sei mesi del suo mandato ha intrapreso una nuova campagna di partecipazione a bandi e richieste di finanziamento con la presentazione di progetti per oltre 11 milioni […]
Attualità Genova

La Regione Liguria ricordo il Giorno del Ricordo con una scritta sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari

Posted on Author Redazione

Questa sera, nel Giorno del Ricordo, il maxischermo della Regione Liguria in piazza de Ferrari si illumina in memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata “Ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata è un dovere per non dimenticare una delle pagine più tragiche della storia italiana. Commemorare significa onorare le sofferenze delle […]
Attualità Finale Ligure

Finale, nasce il progetto “Mani Man” per promuovere la socialità per adulti e terza età

Posted on Author Redazione

Un inverno all’insegna della socialità, della creatività e del benessere. Questo il senso del progetto”Mani Man”, un insieme di iniziative completamente gratuite dedicate agli adulti e alla terza età che mette in rete una molteplicità di associazioni attive sul territorio di Finale Ligure. Con il patrocinio del Comune, l’iniziativa propone un fitto calendario di attività […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *