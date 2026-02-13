Cultura e Spettacoli Savona

Savona, un concorso per immaginare il nuovo volto dell’ex carcere

Sarà un concorso di idee rivolto agli studenti universitari dei corsi di Architettura e Design, per immaginare il futuro dell’ex Carcere di Sant’Agostino a Savona, luogo storico e identitario della città, oggi al centro di un percorso di rigenerazione urbana.

L’iniziativa è promossa da ANCE Savona e dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona. Il bando è già attivo, mentre la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 20 maggio.

Il concorso mira a raccogliere proposte progettuali innovative, capaci di restituire alla collettività uno spazio dismesso, trasformandolo in un centro di produzione creativa e culturale e in un incubatore di idee e imprese ad alta intensità di conoscenza, favorendo l’incontro tra giovani professionisti, designer, artigiani, informatici e startupper. I partecipanti saranno chiamati a immaginare un luogo aperto e flessibile, dedicato alla collaborazione, alla formazione e allo scambio di competenze, con l’obiettivo di generare valore sociale ed economico per il territorio. Il concorso prevede un montepremi complessivo di 2mila euro, con premi ai primi tre classificati.

Con questa iniziativa, ANCE Savona e l’Ordine degli Architetti intendono rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e comunità locale, promuovendo la cultura del progetto come strumento di rigenerazione urbana, innovazione e sviluppo sostenibile.

Per procedure concorsuali, bando e modalità di partecipazione, consultare il seguente link: https://uisv.it/info.asp?id=682501.

