Avvistate ben 18 balenottere dai ricercatori della Fondazione CIMA
Quasi tutti avvistamenti singoli, tranne uno di gruppo formato da tre esemplari Durante l’ultimo viaggio di monitoraggio, tra il 19 e il 20 ottobre, sulla tratta Savona-Nizza-Bastia, i ricercatori di Fondazione CIMA hanno avvistato ben 18 balenottere: quasi tutti avvistamenti singoli, tranne uno di gruppo formato da tre esemplari. Numeri che solitamente si registrano in […]
Savona, Accise sul gasolio: ADM sequestra oltre 1 milione di euro
I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Savona hanno individuato una società trader con sede a Torino che ha estratto da un deposito fiscale savonese ingenti partite di gasolio senza corrispondere l’accisa dovuta. Tale movimentazione non è sfuggita ai funzionari doganali, i quali hanno immediatamente ordinato al titolare del deposito fiscale, presso cui la residua parte […]
La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha approvato il bilancio consuntivo 2018
Chiude con un avanzo di 542 mila euro Il consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria ha approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 che chiude con un avanzo economico di 542 mila euro a fronte di un risultato della gestione corrente negativo di 1 milione 544 mila euro. A questo deve aggiungersi il risultato […]