Attualità Genova

Ok dal Tavolo di concertazione del Turismoal piano di attività e promozione 2026 di Agenzia InLiguria

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Tavolo di Concertazione, composto da sistema camerale, associazioni imprenditoriali, sindacati, Anci, Unpli e gli stakeholder del territorio, convocato dall’assessore al Turismo e Agenzia InLiguria Luca Lombardi, ha approvato all’unanimità il Piano annuale delle attività di promozione turistica e marketing territoriale 2026 di Agenzia InLiguria.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Lombardi ha illustrato gli obiettivi presenti nel Piano: “Nel 2026 punteremo a portare a compimento gli importanti progetti di riorganizzazione della governance turistica (Dmo territoriali e Dms), ad implementare il progetto per l’installazione di webcam integrate col sistema previsionale meteo per migliorare la visibilità del territorio e la nuova rete Iat. Per quanto concerne il turismo outdoor, vedrà la luce il progetto La Liguria degli Anelli, rete di percorsi ciclopedonali lungo tutta la regione, che offrirà esperienze immersive tra borghi, sentieri e paesaggi naturali unici. L’obiettivo comune con gli stakeholder è la valorizzazione delle tradizioni locali, l’inserimento tra le eccellenze di Bottega Ligure e Bottega Storica, la cultura dei piccoli centri, la cucina riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco e la promozione di un turismo lento, autentico e sostenibile, anche con una visione rigenerativa che permetta ai visitatori di scoprire la Liguria in tutte le sue sfaccettature, dal mare all’entroterra. A tal proposito, con grande piacere quest’anno ospiteremo la cerimonia di premiazione del Green Road Award 2026 – l’Oscar Italiano del Cicloturismo”.

“Nel 2026 – ha aggiunto Lombardi – verrà inoltre realizzato un catalogo dei nostri principali prodotti turistici, proseguirà la collaborazione con la Regione Piemonte, finalizzata anche alla realizzazione di azioni comuni sui mercati nazionali e internazionali, e verrà organizzato nuovamente il Buy Liguria, per farne uno strumento rinnovato che permetta di rafforzare la connessione della Liguria con il mercato estero, di qualificare l’offerta locale secondo standard ‘trade-ready’ e di dare continuità alle relazioni commerciali con buyer consolidati e nuovi partner”.

“Nel mese di marzo – ha proseguito l’assessore – verrà organizzato a Sanremo il Forum Nazionale Turismo dell’entroterra dei Paesi Bandiera Arancione, che coinvolgerà 300 comuni italiani e il Ministero del Turismo”.

Infine, l’assessore Lombardi, nel ringraziare tutti gli intervenuti, ha annunciato che sono state accolte tutte le proposte ricevute, che hanno valorizzato il piano strategico.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, continuano i controlli nel fine settimana della Polizia per prevenire le stragi al volante nel fine settimana

Posted on Author Redazione

Durante l’ultimo fine settimana, nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, le pattuglie hanno effettuato diversi posti di controllo nelle zone della movida genovese, come corso Italia e le vie di passaggio per il centro storico. Il bilancio dell’attività conta diversi giovani controllati e varie infrazioni al Codice della Strada accertate, anche penalmente […]
Attualità Ceriale In Primo Piano

E’ di Ceriale la nuova Miss Liguria 2019

Posted on Author Redazione

E’ alta 174 cm, capelli Castani, occhi marroni, segno Zodiacale del Cancro A Sarzana, sabato 24 agosto, in una piazza Matteotti stracolma di pubblico che ha letteralmente invaso il centro storico per assistere all’evento, allo scoccare della mezzanotte è stata incorona la Nuova Miss Liguria 2019. Maria Laura Caccia, studentessa 21enne di Ceriale, è stata […]
Attualità

Già a disposizione delle scuole le risorse stanziate dal Decreto Sostegni

Posted on Author Redazione

Le risorse stanziate dal decreto ‘sostegni’ per la gestione dell’emergenza sanitaria sono già a disposizione delle scuole. Lo fa sapere il Ministero dell’Istruzione, che oggi ha inviato alle Istituzioni scolastiche la nota operativa per il loro utilizzo. Si tratta dei primi 150 milioni stanziati dal decreto. Gli altri 150, quelli che riguardano l’ampliamento dell’offerta formativa, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *