Cultura e Spettacoli In Primo Piano

Oggi è la 15° Giornata internazionale della radio

Posted on Author Gianluca Firpo Comment(0)

La radio, scrive l’Unesco, dedicata a questa giornata, è un potente mezzo per celebrare l’umanità in tutte le sue diversità e costituisce una importante piattaforma di democrazia.

 Proclamato nel 2011 dagli Stati membri dell’Unesco e adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012 come “Giornata internazionale”, il 13 febbraio è diventato il World Radio Day (WRD), cioè la giornata mondiale della Radio.

La radio, scrive l’Unesco, dedicata a questa giornata, è un potente mezzo per celebrare l’umanità in tutte le sue diversità e costituisce una importante piattaforma di democrazia. A livello globale, la radio rimane il mezzo di comunicazione maggiormente utilizzato. Questa capacità unica di raggiungere il pubblico più vasto significa che la radio può plasmare l’esperienza della diversità della società, fungere da arena per tutte le voci per potersi esprimere, essere rappresentate e ascoltate.

In Italia quest’anni la radio compie 100 anni, nel mondo ci sono più di 2,4 miliardi di ricevitori radio e più di 51.000 stazioni radio in tutto il mondo. La tecnologia consente di ascoltare la radio anche attraverso Pc, Tablet, Smartphone: un mezzo che, pur restando tecnicamente immutato dalla sua fondazione ha saputo adattarsi e cogliere i cambiamenti di un’epoca.

Informazioni sull'autore del post

Gianluca Firpo

See author's posts

Gianluca Firpo

Articoli correlati
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Nuovo sciopero dei trasporti il 1° aprile

Posted on Author Redazione

“Abbiamo proclamato una nuova azione di sciopero di 24 ore per martedì 1 aprile dopo che la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si è conclusa con esito negativo in sede ministeriale senza le risposte che attendevamo”. E’ quanto dichiarato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna,aggiungendo che […]
Cronaca In Primo Piano

Coronavirus, calano i positivi in Liguria nelle ultime 24 ore

Posted on Author Redazione

Undici positivi in meno al COVID-19 in Liguria nelle ultime 24 ore con totale che scende a 1.146 pazienti esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono, 10.236 (+6). Sono 192.061 i tamponi eseguiti, (+1.312)I casi […]
In Primo Piano Sport

Al via Euro 2024, l’Italia proverà a difendere il titolo conquistato 3 anni fa

Posted on Author Redazione

Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, noto anche come Germania 2024, sarà la 17ª edizione del campionato europeo di calcio. Dopo l’edizione itinerante del 2020, torna a essere organizzato da un solo Paese ospitante, che in questo caso sarà la Germania.Per la Germania sarà la terza volta da nazione ospitante. Il formato della competizione è lo stesso usato […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *