Oggi è la 15° Giornata internazionale della radio

Proclamato nel 2011 dagli Stati membri dell’Unesco e adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012 come “Giornata internazionale”, il 13 febbraio è diventato il World Radio Day (WRD), cioè la giornata mondiale della Radio.

La radio, scrive l’Unesco, dedicata a questa giornata, è un potente mezzo per celebrare l’umanità in tutte le sue diversità e costituisce una importante piattaforma di democrazia. A livello globale, la radio rimane il mezzo di comunicazione maggiormente utilizzato. Questa capacità unica di raggiungere il pubblico più vasto significa che la radio può plasmare l’esperienza della diversità della società, fungere da arena per tutte le voci per potersi esprimere, essere rappresentate e ascoltate.

In Italia quest’anni la radio compie 100 anni, nel mondo ci sono più di 2,4 miliardi di ricevitori radio e più di 51.000 stazioni radio in tutto il mondo. La tecnologia consente di ascoltare la radio anche attraverso Pc, Tablet, Smartphone: un mezzo che, pur restando tecnicamente immutato dalla sua fondazione ha saputo adattarsi e cogliere i cambiamenti di un’epoca.

