Genova, presentata la nuova compagnia aerea AirIdea

In Regione è stato presentato AIRIDEA, nuova compagnia aerea che avrà il proprio hub all’Aeroporto di Genova. Un progetto imprenditoriale che nasce per rafforzare i collegamenti aerei della Liguria e colmare rotte oggi poco servite.
La compagnia opererà con aeromobili da 18 posti, ideali per tratte brevi e medie, e collegherà quotidianamente Genova con Milano, Venezia, Bologna, Aosta e Trieste, con circa dieci voli al giorno pensati per chi viaggia per lavoro e per turismo.

