Genova, consegnati i Genovini d’oro ai Maestri del Lavoro

– Si è svolta ieri pomeriggio, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la cerimonia istituzionale di premiazione dei 26 “Maestri del Lavoro”, nominati dal Presidente della Repubblica, nel 2024 e nel 2025, a cui è stato conferito il Genovino d’argento come riconoscimento per essersi distinti nel mondo del lavoro.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore al Lavoro del Comune di Genova, Emilio Robotti, il console provinciale di Genova, Maria Rosaria Esposito Venezia, e il Console Emerito Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Fausto Lodi.

«Non premiamo solo delle carriere, ma delle storie di vita- ha detto l’assessore Robotti– In ognuno di voi leggiamo la tenacia e quella dignità che solo il lavoro sa conferire. Vedere qui riunite diverse generazioni di professionisti, dai nuovi insigniti ai veterani con oltre trent’anni di servizio, ci ricorda che Genova è una città che non si arrende, che produce e che sa innovare restando fedele ai propri valori. Questo Genovino è il nostro “grazie” per aver reso la nostra comunità più forte e per essere, ogni giorno, un esempio luminoso per i giovani che si affacciano oggi sul mercato».

La cerimonia del Genovino nasce dalla volontà del Comune di Genova di “abbracciare” ufficialmente i propri lavoratori più illustri. Se la Stella al Merito del Quirinale sancisce un riconoscimento nazionale, il Genovino d’argento rappresenta il legame tra Genova e chi, con perizia, integrità e dedizione, ne ha alimentato il tessuto economico e sociale.

In ottemperanza alla mozione n. 1/2017 del Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha quindi conferito il Genovino d’argento ai 26 cittadini nominati “Maestri del Lavoro” dal Presidente della Repubblica per gli anni 2024 e 2025, insieme a 40 Maestri senior che hanno traguardato decenni di carriera.

GLI INSIGNITI – ANNO 2024

Baffico Marco (Melandri System), Bertozzi Annalisa (Enel Energia), De Gaetano Andrea (Rimorchiatori Riuniti), Fanciulli Beatrice (Cosme), Franzò Giuseppe (Eurocontrol), Gallo Paola (Leonardo), Grossi Angelo (Vedova Romanengo), Musso Maurizio (Cosme), Piccarreta Sergio (Leonardo), Poggi Marco (Villa Montallegro), Sciacchitano Paola (Leonardo), Surfaro Anna Maria (Ericsson), Vendrame Lucia (Poste Italiane).

GLI INSIGNITI – ANNO 2025

Baggiani Roberto (Enel Produzione), Bozzini Federica (FST Echnlogy – Gruppo FS), Caldarulo Francesco (San Quirico), Costa Marcello (Vedova Romanengo), Ginnante Fulvia (RAI), Godani Tiziana (Ericsson), Mascardi Vittorio (Leonardo), Nagy Ferruccio (RFI), Santachiara Marco (Fibercop), Scamuzzi Elisabetta (Leonardo), Toscano Francesca (Banca Passadore), Vallin Pierangelo (Leonardo), Zoccheddu Celestino (OVS).

TRAGUARDI DI CARRIERA: I MAESTRI SENIOR

Un riconoscimento speciale è stato dedicato a chi ha mantenuto alto il nome della professionalità genovese per 20, 25 e 30 anni.

Anzianità 20 anni: Attolini Roberto, Baruchello Sergio, Bassardi Antonio, Compagnino Franco, De Lorenzi Giuseppe, Ferrari Bruno Angelo, Lanzola Ottavio, Lorelli Marcello, Medri Gianfranco, Perna Giuseppe, Polissi Giovanni, Rossi Carlo, Sanguinetto Alfredo, Sirio Margherita, Sivori Andrea, Torre Elvezio.

Anzianità 25 anni: Baudino Renato, Botto Fabio, Carolfi Luigi, Colombino Mario, Gatto Francesco, Lo Vetere Giovanni, Mongiardino Giuseppe, Pesce Maineri Gaetano, Repetto Alessandro, Sampietro Mario, Sommo Carla, Spigno Giuseppe, Stefanini Remo.

Anzianità 30 anni: Anselmo Giobatta, Caviglia Fulvio, Ferrari Piera, Gasparino Fausto, Gorni Benito, Narizzano Agostino, Roman Giuditta, Rosa Fausto, Silvestro Antonio, Traverso Elio, Zanchi Giovanni.

