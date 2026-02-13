Attualità Economia Genova

Genova, consegnati i Genovini d’oro ai Maestri del Lavoro

Posted on Author Redazione Comment(0)
– Si è svolta ieri pomeriggio, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la cerimonia istituzionale di premiazione dei 26 “Maestri del Lavoro”, nominati dal Presidente della Repubblica, nel 2024 e nel 2025, a cui è stato conferito il Genovino d’argento come riconoscimento per essersi distinti nel mondo del lavoro.
Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore al Lavoro del Comune di Genova, Emilio Robotti, il console provinciale di Genova, Maria Rosaria Esposito Venezia, e il Console Emerito Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Fausto Lodi.
«Non premiamo solo delle carriere, ma delle storie di vita- ha detto l’assessore Robotti– In ognuno di voi leggiamo la tenacia e quella dignità che solo il lavoro sa conferire. Vedere qui riunite diverse generazioni di professionisti, dai nuovi insigniti ai veterani con oltre trent’anni di servizio, ci ricorda che Genova è una città che non si arrende, che produce e che sa innovare restando fedele ai propri valori. Questo Genovino è il nostro “grazie” per aver reso la nostra comunità più forte e per essere, ogni giorno, un esempio luminoso per i giovani che si affacciano oggi sul mercato».
La cerimonia del Genovino nasce dalla volontà del Comune di Genova di “abbracciare” ufficialmente i propri lavoratori più illustri. Se la Stella al Merito del Quirinale sancisce un riconoscimento nazionale, il Genovino d’argento rappresenta il legame tra Genova e chi, con perizia, integrità e dedizione, ne ha alimentato il tessuto economico e sociale.
In ottemperanza alla mozione n. 1/2017 del Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha quindi conferito il Genovino d’argento ai 26 cittadini nominati “Maestri del Lavoro” dal Presidente della Repubblica per gli anni 2024 e 2025, insieme a 40 Maestri senior che hanno traguardato decenni di carriera.
GLI INSIGNITI – ANNO 2024
Baffico Marco (Melandri System), Bertozzi Annalisa (Enel Energia), De Gaetano Andrea (Rimorchiatori Riuniti), Fanciulli Beatrice (Cosme), Franzò Giuseppe (Eurocontrol), Gallo Paola (Leonardo), Grossi Angelo (Vedova Romanengo), Musso Maurizio (Cosme), Piccarreta Sergio (Leonardo), Poggi Marco (Villa Montallegro), Sciacchitano Paola (Leonardo), Surfaro Anna Maria (Ericsson), Vendrame Lucia (Poste Italiane).
GLI INSIGNITI – ANNO 2025
Baggiani Roberto (Enel Produzione), Bozzini Federica (FST Echnlogy – Gruppo FS), Caldarulo Francesco (San Quirico), Costa Marcello (Vedova Romanengo), Ginnante Fulvia (RAI), Godani Tiziana (Ericsson), Mascardi Vittorio (Leonardo), Nagy Ferruccio (RFI), Santachiara Marco (Fibercop), Scamuzzi Elisabetta (Leonardo), Toscano Francesca (Banca Passadore), Vallin Pierangelo (Leonardo), Zoccheddu Celestino (OVS).
 
TRAGUARDI DI CARRIERA: I MAESTRI SENIOR
Un riconoscimento speciale è stato dedicato a chi ha mantenuto alto il nome della professionalità genovese per 20, 25 e 30 anni.
Anzianità 20 anni: Attolini Roberto, Baruchello Sergio, Bassardi Antonio, Compagnino Franco, De Lorenzi Giuseppe, Ferrari Bruno Angelo, Lanzola Ottavio, Lorelli Marcello, Medri Gianfranco, Perna Giuseppe, Polissi Giovanni, Rossi Carlo, Sanguinetto Alfredo, Sirio Margherita, Sivori Andrea, Torre Elvezio.
Anzianità 25 anni: Baudino Renato, Botto Fabio, Carolfi Luigi, Colombino Mario, Gatto Francesco, Lo Vetere Giovanni, Mongiardino Giuseppe, Pesce Maineri Gaetano, Repetto Alessandro, Sampietro Mario, Sommo Carla, Spigno Giuseppe, Stefanini Remo.
Anzianità 30 anni: Anselmo Giobatta, Caviglia Fulvio, Ferrari Piera, Gasparino Fausto, Gorni Benito, Narizzano Agostino, Roman Giuditta, Rosa Fausto, Silvestro Antonio, Traverso Elio, Zanchi Giovanni.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Loano

Loano, torna attivo il punto-tamponi di via degli Alpini

Posted on Author Redazione

Tornerà attivo da sabato 14 marzo il punto tamponi “drive-through” che già nelle scorse settimane era stato allestito in via degli Alpini a Loano nell’ambito del progetto “Health Point Loano”, frutto della collaborazione tra il Comitato Loanese e la Croce Rossa di Loano e patrocinato dal Comune di Loano. Il Comitato Loanese (che riunisce Confcommercio […]
Economia In Primo Piano

Liguria, nel 2020 sono state quasi 40.000 le domande per Reddito e Pensione di Cittadinanza

Posted on Author Redazione

Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza – discipline istituite dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – sono misure di politica attiva del lavoro adottate come misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. La richiesta da parte dei cittadini è stata […]
Attualità Genova

Genova, le “Caravelle” si rifanno il look

Posted on Author Redazione

Le Caravelle di piazza della Vittoria a Genova si rifanno il look per la stagione più fredda. ASTer è al lavoro per la messa a dimora di un mare di violette che regaleranno uno scenario unico all’area. Ancora una volta le centinaia di piantine, con i colori delle loro fioriture, racconteranno il viaggio per mare […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *