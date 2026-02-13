Genova, abbandoni di rifiuti: 9 sanzioni, patenti ritirare e oltre 50 indagini in corso

Da inizio febbraio sono 5, solo nella delegazione di Molassana, le sanzioni comminate dalla Polizia locale nei confronti di altrettanti cittadini che si sono resi responsabili di abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico.

L’operazione più recente è terminata ieri grazie all’incrocio dei dati del Targasystem e delle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali gli agenti hanno intercettato un autocarro Porter che trasportava un grosso imballaggio. Giunto all’altezza di Ponte Carrega, il passeggero ha scaricato a terra un cartone contenente un grosso forno elettrico da incasso, mentre il conducente procedeva alla manovra per agevolare la risalita al passeggero per andare via.

A seguito di indagine gli operatori sono risaliti all’identità del conducente. Quest’ultimo, convocato presso gli uffici di Polizia Locale di Molassana, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti ingombranti non pericolosi in concorso. Oltre alla denuncia a piede libero si è provveduto alla sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi con successiva trasmissione alla locale Prefettura, poiché il veicolo è stato utilizzato per commettere l’illecito. Sono tuttora in corso le indagini per identificare il passeggero.

La Polizia locale è inoltre riuscita a risalire al responsabile dell’abbandono di rifiuti in luogo pubblico in via San Martino intervenendo tempestivamente grazie alla segnalazione di un cittadino. Per l’autore del gesto, una sanzione di mille euro.

Grazie alla segnalazione del personale AMIU, la Polizia locale ha sanzionato due soggetti, considerati solidali, quali produttori dei rifiuti abbandonati in piazza Ragazzi del ’99.

Ancora grazie a una segnalazione, gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile dell’abbandono di un divano – precedentemente frazionato – in via Benito Merlanti, a Bavari. Il responsabile è stato invitato al ripristino del luogo dell’abbandono mediante la rimozione dei rifiuti, avvisandolo contestualmente che in mancanza di intervento volontario sarebbe scattato un provvedimento: l’uomo ha rimosso il divano per conferirlo presso l’ecovan.

Nell’ambito del contrasto all’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, la Polizia locale, tramite il sistema di videosorveglianza cittadina, sta completando l’analisi di circa venti episodi, tutti in zona Albaro, avvenuti nelle ultime tre settimane, al fine di identificare i trasgressori; analoga operazione per una trentina di episodi avvenuti in zona Molassana e due in via Donato Somma.

