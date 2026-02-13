Andora, consiglio comunale dei ragazzi: Camilla Caruso è la nuova Sindaca

– Mercoledì mattina si è riunito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Andora che viene eletto fra gli studenti dell’Istituto Benedetto Croce. Istituito nel 2017 dall’Amministrazione comunale promuove fra i ragazzi la partecipazione civica.

Durante l’incontro, i giovani consiglieri hanno votato ed eletto Sindaco Camilla Caruso della classe 3A e Vice Sindaco Gabriel Paonessa della 1C. Le operazioni elettive si sono svolte alla presenza del Vice Sindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino, che anni fa ha promosso l’istituzione del Consiglio comunale junior e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Alexandra Allegri.

Oltre a Camilla e Gabriel, fanno parte del Consiglio anche Samia El Karraoui e Manuel Volpi della classe 1A, Lorenzo Conti Gennaro e Valentina Giangrande della1B, Andrea Martino (1C), Rares Dumitrascu e Alice Marzocca (2A), Carlotta Salemi e Elina Unhurian (2B), Riccardo Giordano e Valentina Ottonello (2C), Luigi Pitaro (3A), Filippo Boeri e Alessia Japa (3B), Andrea Guardone e Ginevra Ronca della 3C.

“Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi rappresenta un’importante occasione di crescita civica per gli studenti: li incoraggia a conoscere da vicino le istituzioni locali e a partecipare attivamente alla vita del Comune – ha dichiarato il vice sindaco Daniele Martino – Si realizza anche quest’anno l’obiettivo del nostro Sindaco Mauro Demichelis di dare voce alle richieste e alle intenzioni, ai bisogni dei Giovani di Andora. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta un forte collegamento tra gli studenti e il Consiglio Comunale degli adulti. Ringraziamo la Dirigente e i docenti per il supporto all’iniziativa”.

L’Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Allegri si è complimentata per l’impegno e la disponibilità dimostrata dai ragazzi.

“Mi congratulo con tutti i candidati e gli eletti – ha dichiarato l’Assessore Allegri – E’ davvero apprezzabile vedere i giovanissimi mettersi in gioco e rendersi disponibili a rappresentare i loro coetanei. Buon lavoro a Camilla e Gabriel e a tutti i ragazzi che compongono il consiglio”.

