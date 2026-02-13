Albenga, spaccia droga: arrestato dalla Municipale

Un uomo, straniero, senza fissa dimora è stato fermato mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un giovane che era accompagnato dalla madre e dal compagno della stessa. Dopo aver monitorato il passaggio di una modesta quantità di hashish gli agenti lo hanno fermato e tratto in arresto. Rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma albenganese avrebbe compiuto atti autolesionistici e opposto resistenza. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora.
