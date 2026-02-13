Albenga, motociclista si schianta contro muro: in codice rosso all’ospedale

Posted on

E’ stato ritrovato dopo 3 giorni dalla sua scomparsa. E’ accaduto a Lavagna dove un anziano di 91 anni si era allontanato da casa facendo perdere le tracce. L’allarme era stato lanciato attraverso Facebook. L’uomo è stato ritrovato sulle alture della città rivierasca dai vigili del fuoco che sono intervenuti con l’elicottero, successivamente è stato […]