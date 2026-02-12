La Liguria protagonista al Festival di Sanremo 2026

La musica incontra il mare, i fiori, l’innovazione e la solidarietà. Anche quest’anno Regione Liguria è presente al Festival di Sanremo, portando sul palco e in città l’identità, le eccellenze e il talento del nostro territorio.Una cartolina speciale andrà in onda ogni sera dall’Ariston, raccontando con ironia e poesia l’unicità ligure. Venerdì 26 febbraio il presidente Marco Bucci premierà il vincitore della serata cover con un’opera in filigrana di Campo Ligure.I fiori liguri torneranno protagonisti sul palco, simbolo di una tradizione che parla al mondo.
Orientamenti, Casa Sanremo, Villa Ormond e tante altre iniziative animeranno la settimana più attesa dell’anno.
Per la prima volta al Festival anche l’Istituto Giannina Gaslini: oltre 3.000 ranuncoli Pon Pon “Giannina” saranno simbolo del progetto Nuovo Gaslini.
Domenica 22 febbraio si terrà inoltre la Charity Night a bordo di Costa Toscana: una serata di spettacolo e solidarietà a sostegno della nuova Città della Salute pediatrica.
Il 26 febbraio a bordo di Costa Toscana l’evento “Liguria un mare di futuro” accenderà i riflettori sulla blue economy.