La Liguria protagonista al Festival di Sanremo 2026

La musica incontra il mare, i fiori, l’innovazione e la solidarietà. Anche quest’anno Regione Liguria è presente al Festival di Sanremo, portando sul palco e in città l’identità, le eccellenze e il talento del nostro territorio. Una cartolina speciale andrà in onda ogni sera dall’Ariston, raccontando con ironia e poesia l’unicità ligure. Venerdì 26 febbraio il presidente Marco Bucci premierà il vincitore della serata cover con un’opera in filigrana di Campo Ligure. I fiori liguri torneranno protagonisti sul palco, simbolo di una tradizione che parla al mondo.