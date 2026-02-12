Attualità Genova

Genova, lanciata per San Valentino una raccolta sangue

Posted on Author Redazione Comment(0)

In occasione della giornata di San Valentino, il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana promuove una speciale iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue, invitando cittadine e cittadini a compiere un gesto concreto di solidarietà e amore verso la comunità. Venerdì 14 febbraio, nei principali ospedali di Genova, sarà possibile informarsi e donare sangue rivolgendosi ai Centri Trasfusionali delle strutture ospedaliere cittadine.

Un gesto semplice, volontario e responsabile che può contribuire a salvare vite e a garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno ogni giorno. “Donare sangue è una delle forme più alte di altruismo – sottolinea il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana –. In una giornata simbolicamente dedicata all’amore, vogliamo ricordare quanto sia importante prendersi cura degli altri attraverso un’azione concreta, accessibile a molte persone e fondamentale per il sistema sanitario”. La Croce Rossa Italiana è impegnata nella promozione della cultura della donazione, invita la popolazione a informarsi nel Centro Trasfusionale dell’Ospedale più vicino a casa e a verificare i requisiti necessari per donare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato di Genova all’indirizzo genova@cri.it. L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione della Croce Rossa Italiana volte a promuovere una donazione consapevole, gratuita e periodica, nel rispetto dei valori di umanità e solidarietà che da sempre contraddistinguono l’Associazione. Per chi volesse unirsi ai donatori della Croce Rossa Italiana basta registrarsi sul portale disponibile al link https://gaia.cri.it e cliccare su “Voglio essere un donatore di sangue”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, ragazzo subisce presunta violenza sessuale:indagini in corso

Posted on Author Redazione

Presunta violenza ai danni di un ragazzo la notte scorsa nel quartiere genovese di Sampierdarena. Il giovane ha raccontato di essere stato costretto a un rapporto orale da uno sconosciuto che aveva incontrato in un locale. Trasferito al Galliera è stato sottoposto a controlli, la Polfer ha iniziato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore. Informazioni […]
Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, omicidio-suicidio. L’autopsia conferma: due colpi di pistola hanno ucciso i due ragazzi

Posted on Author Redazione

L’autopsia effettuata dal medico legale ha confermato che sono stati due colpi di pistola ad uccidere Andrea Incorvaia, 32 anni e la sua fidanzata di 23. E’ questo l’esito dell’esame autoptico effettuato sulle due salme trovate dalla sorella di lui che aveva provato a contattarli senza successo e si era così preoccupata. La tragedia sarebbe […]
Attualità

A Carcare un nuovo bando per aumentare la differenziata

Posted on Author Redazione

Carcare. Novità per la raccolta differenziata a Carcare visto che i risultati ottenuti finora sono insoddisfacenti. Di fronte alla frecciata in rete dell’ex sindaco Angela Nicolini che commenta «otto anni fa, sotto la mia amministrazione, eravamo al 39% e ora, nonostante il parziale porta a porta, siamo al 42%» l’attuale primo cittadino, Franco Bologna, ammette: […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *