Genova, lanciata per San Valentino una raccolta sangue

In occasione della giornata di San Valentino, il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana promuove una speciale iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue, invitando cittadine e cittadini a compiere un gesto concreto di solidarietà e amore verso la comunità. Venerdì 14 febbraio, nei principali ospedali di Genova, sarà possibile informarsi e donare sangue rivolgendosi ai Centri Trasfusionali delle strutture ospedaliere cittadine.

Un gesto semplice, volontario e responsabile che può contribuire a salvare vite e a garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno ogni giorno. “Donare sangue è una delle forme più alte di altruismo – sottolinea il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana –. In una giornata simbolicamente dedicata all’amore, vogliamo ricordare quanto sia importante prendersi cura degli altri attraverso un’azione concreta, accessibile a molte persone e fondamentale per il sistema sanitario”. La Croce Rossa Italiana è impegnata nella promozione della cultura della donazione, invita la popolazione a informarsi nel Centro Trasfusionale dell’Ospedale più vicino a casa e a verificare i requisiti necessari per donare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato di Genova all’indirizzo genova@cri.it. L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione della Croce Rossa Italiana volte a promuovere una donazione consapevole, gratuita e periodica, nel rispetto dei valori di umanità e solidarietà che da sempre contraddistinguono l’Associazione. Per chi volesse unirsi ai donatori della Croce Rossa Italiana basta registrarsi sul portale disponibile al link https://gaia.cri.it e cliccare su “Voglio essere un donatore di sangue”.

Informazioni sull'autore del post