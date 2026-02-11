Stella, auto contro scooter: un ferito grave in elisoccorso all’ospedale

Posted on

Ancora un colpo di coda dell’inverno in Liguria con pioggia e temperature sotto la media stagionale sulle riviere e neve nell’entroterra soprattutto nel Savonese e Genovese. Un vero e proprio dietrofront che ci ha riportato in pieno clima invernale. Nel video, la nevicata di quest’oggi sul Passo del Faiallo tra le province di Genova e […]