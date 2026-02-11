Stella, auto contro scooter: un ferito grave in elisoccorso all’ospedale

Auto contro scooter a Stella sulla SS334 per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco con l’elicottero che hanno trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona. Presente anche la Polstrada per disciplinare il traffico.
