Operazione “Last Delivery”: un arresto anche a Chiavari

I carabinieri hanno scoperto in un alloggio un vero e proprio arsenale: oltre cinque chilogrammi di materiale esplosivo ad alto potenziale, un taser da 80.000 volt capace di stendere un uomo a distanza, una bomboletta di gas CS – lo stesso irritante usato dalle forze dell’ordine nei disordini – e un pugnale bifilare. Un uomo di 51 anni è stato così arrestato. L’uomo è finito in manette in flagranza, mentre la perquisizione domiciliare – una delle 24 eseguite in contemporanea su tutto il territorio nazionale – svelava l’ennesimo tassello di un puzzle criminale che collega spaccio di droga, traffico di armi clandestine ed esplosivi artigianali.

Indirizzi fittizi, intestazioni di comodo, utenze telefoniche “prestate” da ignari prestanome: così il gruppo movimentava – su chat criptate e piattaforme del dark web – non solo stupefacenti, ma anche detonatori, artifizi pirotecnici modificati, armi da fuoco clandestine, banconote false e, soprattutto, ordigni esplosivi artigianali di potenza spaventosa.

L’operazione, denominata “Last Delivery”, è coordinata dalla Procura della Repubblica di L’Aquila – Direzione Distrettuale Antimafia, con il sostituto procuratore Roberta D’Avolio in prima linea. Dodici gli arresti complessivi eseguiti ieri all’alba, cinque in carcere e due ai domiciliari su ordinanza del gip, più una sfilza di indagati raggiunti da decreti di perquisizione. Oltre 250 i carabinieri mobilitati, tra reparti territoriali, Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, Aliquote di Primo Intervento, unità cinofile e artificieri da mezza Italia.

Il materiale sequestrato nella sua casa – esplosivi, taser, gas CS e pugnale – è la dimostrazione di un “fiorente commercio parallelo e particolarmente pericoloso”, come lo definiscono gli inquirenti. Un commercio che ha già lasciato tracce di paura: due ordigni spediti attraverso la stessa rete sono esplosi il 20 giugno 2023 a Formia, contro una frutteria, e il 28 luglio 2023 a Roma, contro un centro estetico. Intimidazioni mafiose, con video delle deflagrazioni inviati ai compratori per “certificare” la qualità distruttiva della merce.