Attualità Genova

Mare in aumento e venti forti da sud-ovest sulla Liguria

Posted on Author Redazione Comment(0)
A partire dalla serata di oggi è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sul ponente i venti soffieranno da sud/sud-ovest con raffiche di 40-50 km/h. Nel corso della notte l’intensità aumenterà ulteriormente sul ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 km/h e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi.
Domani, giovedì 12 febbraio, il moto ondoso aumenterà ancora.
Sono previste mareggiate anche intense su tutte le coste per onda da sud/sud-ovest, con periodo – ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra – fino a 9-11 secondi.
Il moto ondoso tenderà a diminuire dalla giornata di venerdì 13 febbraio. Nelle prime ore del mattino sono ancora previste mareggiate intense sulle coste del levante e mareggiate sul centro-ponente, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9 secondi.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, piomba in casa del figlio e lo strappa alla fidanzata per riportarlo a casa

Posted on Author Redazione

Un rumeno di 50 anni è stato protagonista di una vero e proprio sequestro di persona ai danni del figlio di 20 anni convivente a Genova con la fidanzata. L’uomo, residente in Francia, è arrivato in piena notte nell’alloggio dove viveva il figlio e con l’aiuto del fratello del giovane lo ha trascinato nell’auto per […]
Albenga Attualità

Albenga, Protezione Civile: nel 2025 quasi 5000 ore di servizio

Posted on Author Redazione

Oltre 4.867 ore di servizio a favore della comunità: questo il bilancio annuale delle attività svolte dalla Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Albenga, a cui si aggiungono i numerosi momenti di incontro e formazione a cui i volontari partecipano attivamente e con costanza. Una fotografia che, attraverso i numeri, evidenzia e ribadisce l’importanza del […]
Cronaca Genova

Donna di 64 anni ritrovata morta in casa con il marito agonizzante: intervengono Polizia e Vigili del fuoco

Posted on Author Redazione

Giallo in un alloggio del centro storico di Genova  nella serata di ieri dove una donna di 64 anni è stata ritrovata morta e il marito agonizzante. A scoprire la tragedia vigili del fuoco e polizia. L’allarme è stato lanciato da un amico che non riusciva a mettersi in contatto con la coppia. L’uomo è […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *