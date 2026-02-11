In Liguria un milione di chiamate al 112 nel 2025

In Liguria, nel 2025 il Numero Unico Europeo di Emergenza 112 ha gestito 980mila chiamate totali, quasi un milione di richieste di aiuto in un anno. Il dato, diffuso in occasione della Giornata Europea del 112 celebrata l’11 febbraio, evidenzia quanto il servizio sia diventato un pilastro fondamentale per la sicurezza e la salute dei cittadini liguri: in media, quasi due residenti su tre hanno contattato il numero almeno una volta nell’arco dei dodici mesi.Le chiamate classificate come vere emergenze e inoltrate agli enti competenti si sono così distribuite:

Emergenza Sanitaria (118/EMS): 276.891 (oltre il 28% del totale)

Arma dei Carabinieri : 100.087 (più del 10%)

Polizia di Stato : 87.662

Vigili del Fuoco : 57.152

Capitaneria di Porto : 4.164

Il resto delle circa 980mila telefonate ricevute è stato classificato come “improprio”: richieste che non riguardavano situazioni di emergenza reale (informazioni su autostrade, farmacie di turno, richieste di ogni genere non urgenti). Proprio su questo fronte si concentra il prezioso lavoro di filtro svolto dagli operatori della Centrale Unica di Risposta (CUR) di Genova: smistare con rapidità e precisione le chiamate, indirizzando solo quelle effettive agli enti di secondo livello, permette di ridurre i tempi di intervento per chi si trova in reale pericolo.

“Il 112 è un numero da usare correttamente, solo in caso di reale emergenza” ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò commentando i dati. “Un utilizzo consapevole consente agli operatori di rispondere più rapidamente a chi ha davvero bisogno di aiuto e di garantire interventi tempestivi ed efficaci. Come sistema sanitario continuiamo a investire sull’integrazione dei servizi di emergenza e sulla qualità delle risposte, perché dietro ogni chiamata c’è una vita da proteggere”.

La Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza, istituita per sensibilizzare i cittadini sull’uso corretto del 112 in tutta l’Unione Europea, rappresenta quindi l’occasione per ricordare una regola semplice ma decisiva: il 112 non è un servizio di informazioni generiche né un’alternativa ai numeri verdi o ai canali amministrativi. Chiamarlo senza motivo reale sottrae risorse preziose a chi sta vivendo un’emergenza vera. In un contesto in cui la Liguria conferma numeri in linea con altre regioni attive sul NUE (pur con una popolazione più contenuta), i 980.000 contatti del 2025 dimostrano la fiducia dei cittadini nel sistema, ma anche la necessità di una sempre maggiore consapevolezza collettiva per mantenerlo efficiente ed efficace.

